Ebaviisaka vanema beebi saab halvemat abi

Selles uuringus osalesid kogenud vastsündinute intensiivraviga tegelevad meedikud, kirjutab Med24.

Uuringus osales 39 vastsündinute intensiivraviosakonnas töötavat meeskonda, kes osalesid töötubades ja simulatsioonides kriitiliselt haigete vastsündinute ja enneaegsetega. Meedikutele öeldi, et nad osalevad meeskonnatöö treeningul; osalejad ei teadnud, et tegelikult hinnati ebaviisaka käitumise mõju nende tööle.

Meeskonnad pidid tegelema vastsündinute intensiivravi probleemidega: vastsündinu raske ikterus, eluohtlik verejooks ja šokk, eluohtlikud hingamisraskused või aju hapnikuvarustuse halvenemine. Samal ajal osales simulatsioonides ka beebi ema kehastav näitleja, kes osades situatsioonides käitus ebaviisakalt (ebaviisakad kommentaarid, mis ei olnud üldse seotud meeskonna sooritusega) või normaalselt (neutraalse sisuga kommentaarid).

Meeskondi hindasid kohtunikud, kes ei teadnud, kumba sorti emaga meeskond kohtunud oli. Struktureeritud küsimustike abil hinnati, kui hästi meeskonnad tulid toime diagnostiliste probleemidega, koostasid raviplaane, jagasid informatsiooni, aitasid teineteist patsientide eest hoolitsemisel ning kuidas nad omavahel suhtlesid.

Tulemused olid märkimisväärsed. Ebaviisakas käitumine avaldas halba mõju nii diagnostilisele kui ka interventsioonide poolele, samuti halvendas see meeskonnatöö keskseid protsesse nagu informatsiooni ja töökoormuse jagamine, abistamine ja kommunikatsioon.

Ebaviisakas käitumine, solvamine, mõnitamine, alandamine ja ründamine avaldab mõju rohkematele inimestele kui ainult ebaviisakuse osaks saajale. Inimesed – seal hulgas arstid ja õed – ei suuda informatsiooni töötlemisele hästi keskenduda, kui nad on ebaviisakas õhkkonnas. Mitmed varasemad uuringud on näidanud, et isegi väike ebaviisakus muudab inimesed vähem loominguliseks ja vähem paindlikuks, nad sooritavad kognitiivseid ülesandeid halvemini, on vähem sotsiaalsed ja vähem abivalmis.

