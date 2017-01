Gripp nõudis veel kuue eaka elu

Neist kuuest inimesest kolm surid eelmisel nädalal, kirjutab amet oma kodulehel. Seega on terviseametile teadaolevalt hooaja algusest surnud kokku 20 inimest. Kõik inimesed kuulusid riskirühmadesse, neist üks oli 7-kuune laps, ülejäänud on olnud patsiendid vanuses 65+.

Alates detsembrist on üheksa haigla andmeil vajanud gripi tõttu intensiivravi kokku 62 inimest. Nad on olnud vanuses 7 kuud kuni 95 eluaastat ning kõik inimesed kuulusid riskirühmadesse.

E-Tervise andmetel on paigutatud hooajal kokku haiglasse 529 patsienti. Viimasel kahel nädalal on kasvanud haiglaravi vajanute arv just vanemaealiste ja täiskasvanute hulgas, moodustades nüüdseks juba enam kui 60 protsenti haiglaravivajanutest.

Grippi haigestutakse üha rohkem

Kui uue aasta esimestel nädalatel näitas grippi haigestumiste arv vähenemise märke, siis eelmisel nädalal tuli tõbiseid taas juurde.

Kõikide ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu pöördus sel ajal arstide poole 6300 inimest, neist ligi 40 protsenti olid lapsed. Haigestunute üldarv kasvas nädalaga 15 protsendi võrra.

Kõigis ringluses olevatest viirustest moodustas gripiviiruse osakaal 68 protsenti. Peamiselt levib jätkuvalt A-gripp. Teistest viirustest on suurenenud RS-viirust põdenud inimeste arv.

Grippi haigestumise intensiivsust hinnatakse keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks.