Toitumisspetsialist soovitab: kolm sööki, mis aitavad kiiresti väsimusest lahti saada

Ideaalseteks energiaallikateks on mustad oad, kaerahelbed ning pähklid, kirjutas Business Insider. Kaerahelvestes on väga palju lahustuvaid kiudaineid, mis püsivad kõhus tunde. See tähendab, et oled energiaga ühtlaselt varustatud pikaks ajaks. Parim asi, mida süüa tund või poolteist enne trenni ongi just tassitäis või pool kaerahelbeid.

Mustad oad on head energiaallikad, sest sisaldavad kahte olulist toitainet – valke ja kiudaineid. Need kaks aitavad tekitavad täiskõhutunde pikemaks ajaks. Kui sööd muudki, mis koosneb peamiselt valkudest ja süsivesikutest, siis võid kindel olla, et veresuhkur püsib normaalsel tasandil ja sa ei pea muretsema järsu energiatõusu või -languse pärast.

Pähklites on tervislikud rasvad, kiudained ja valgud ning see kooslus peaks sinu kõhtu rahuldama tundideks, vältides järsku energialangust.

Kõik kolm toitu on energia andmise poolest väga sarnased, sest need aitavad hoida veresuhkru taset stabiilsena, seega ei teki energiakõikumisi, mis näiteks tulevad siis, kui oled söönud kommi või palju valget riisi. Nii riis kui ka kommid annavad küll energiat, aga seda ainult ajutiselt ja mõne aja pärast tunned, et oled taas energiast tühi ning tahad uuesti süüa. Eelnevalt mainitud kolm toitu aitavad aga sellist tunnet ära hoida.