Tuntud naistearst: Eestis võiks emakakaelavähki surra peaaegu viis korda vähem naisi

«Emakakaelavähki haigestumine ja suremus on Eestis ligi kaks korda kõrgemad Euroopa keskmisest ning peaaegu viis korda kõrgem võrreldes riikidega, kus ennetustöö toimib eeskujulikult,» selgitas Szirko. Kahjuks on Eestis küllaltki suur osa naisi, kes ei osale üldse uuringul. «Algstaadiumis emakakaelavähk ja eriti vähieelne seisund – düsplaasia – on enamasti sümptomiteta. Seega ei ole haiguse ennetamiseks paremat strateegiat kui usin sõeluuringutel osalemine,» lisas dr Gabor Szirko.

Igal aastal saab Eestis hirmutava emakakaelavähi diagnoosi peaaegu 200 naist. Kuigi meditsiin areneb ja ravivõimalused aina paranevad, saab haigus ometigi igal aastal võitu ligi 70 naisest. Haigestumuse risk on kõrgem 40.–50. eluaastates naistel, kuid päris kaitstud pole ka nooremad.

Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelse seisundi avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetava sugulisel teel leviva papilloomviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega. Vaktsiin ei taga aga sajaprotsendilist kaitset ning seetõttu peavad ka vaktsineeritud naised regulaarselt uuringutel käima.

Emakakaelavähi sõeluuringutele kutsutakse 30–55-aastaseid ravikindlustatud naisi iga viie aasta järel. Sel aastal on sõeluuringute oodatud naised sünniaastatega 1962, 1967, 1972, 1977, 1982 ja 1987 – neile saadab haigekassa nimelised kutsed. Uuringul osalemiseks ei pea aga tingimata kutse saamist ära ootama, registreeruda võib iseseisvalt juba täna. Selleks tuleb helistada omale sobivaimasse teenust osutavasse tervishoiuasutusse. Haigekassa lepingupartnerite kontaktid emakakaelavähi sõeluuringu teenuse osas leiate Haigekassa kodulehelt.

Sel nädalal tähistatakse rahvusvahelist emakakaelavähi ennetamise nädalat, mille eesmärk on juhtida naiste, meditsiinitöötajate ja ühiskonna tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ja varase avastamise tähtsusele.