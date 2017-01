Kolm suurepärast jõuharjutust, millega saad endale võimsad musklid

CrossFiti treener Christian Fox näitas Business Insiderile, milliste harjutustega saab tugevaks just ülakere.

Ülestõmbed - need on baasharjutused ülekeha tugevdamiseks. Peopesad peaksid olema torust kinni haarates suunatud ette poole ning see järel tuleb ennast üles tõmmata ning rahulikult tagasi rippu lasta, nii, et kogu kere oleks vaba. Sellest harjutusest saab lõuatõmbamine, kui peopesad on suunatud sinu poole. Paljudel inimestel pole aga seda jõudu, et end üles tõmmata, siis saab kasutada abistavat kummilinti, mis teeb keha kaalu kergemaks.

Ülestõmbed rõngastel - põhimõtteliselt algab harjutus samamoodi nagu lõuatõmbed, aga lõpuks tuleb end ka sirgetele kätele suruda. See on üks harjutustest, mis lisaks koormuse andmisele näeb ka lahe välja.

Kätel kätekõverdused - see on kindlasti väljakutsuvam, kui tavalised kätekõverdused. Seega, kui kätekõverdused tunduvad sinu jaoks liiga lihtsad, siis selle asemel, et neid rohkem teha, proovi teha raskemaid versioone.

Vaata harjutusi lähemalt videost.