109-aastane naine: ma ei suitseta ega joo, kuid söön palju peekonit

Eakas daam sööb enda sõnul iga päev kartuleid ja ei pea piiri ka peekoniga, mis talle samuti väga maitseb, vahendab wgntv.com. See ei tähenda aga, et Ruth Benjamin oleks elanud ebatervislikku elu. Vastupidi, ta ei ole enda sõnul kunagi suitsetanud ega alkoholi tarbinud.

«Innukas töö tegemine, armastav perekond, imeline abielu. Ta ei ole kunagi joonud ega suitsetanud, kuid on õnnelik olnud. Usun, et see on pika eluea saladus,» rääkis Benjamini arst dr Jim Turner. Turneri sõnul on Benjamin väga hea tervise juures vanadaam, kellel ta ei soovitaks oma elustiilis midagi muuta, ka mitte seda, mis puudutab peekoni tarbimist. Ka naise enda sõnul on ta õnnelik inimene, kellel on elus vedanud.

116-aastaseks elanud Susannah Mushatt Jones, kes kandis mõnda aega ka maailma vanima inimese tiitlit, ütles enne surma samuti, et sööb igal hommikul neli peekoniriba, putru ja muna. Varem on eakad inimesed ka näiteks rääkinud, et nende saladus on šokolaad.

Videot ruth Benjamini sünnipäevapeost saad vaadata siit.