Raul Adlas: e-kiirabi on hetkel neile, kel rohkem aega

Terviseameti aruande andmetel viidi 2016. aasta jooksul läbi e-kiirabi teenuste töökindluse tagamiseks vajalikud arendustööd ja aasta lõpuks olid kõik lepingupartnerid, välja arvatud Tallinna kiirabi, teenused kasutusele võtnud, kirjutab Med24.

Raul Adlas selgitas, et Tallinna kiirabi on kõige suurema koormusega töötav kiirabiettevõte riigis – ligikaudu iga viie kuni minuti järel saabub uus väljakutse – ja see on ka põhjuseks, miks ei ole seni e-kiirabi kasutusele võetud.

«See toode on veel suuresti väljatöötamise järgus ja selle töös esinevad tõsised puudused,» ütles Adlas. "Ei saa kuidagi nõus olla terviseameti seisukohaga, et e-kiirabi oleks mingil moel valmis kasutuselevõtuks sellisena, nagu tänapäevane kiirabi seda vajaks. Väga suured osad sellest tootest ei ole veel isegi testimisse jõudnud.»

Adlase sõnul on praegune toode hädapärane töövahend, mis võimaldab neil, kellel rohkem aega, sinna andmeid sisestada

«Kasutatakse ikkagi digiandmete väljaprinti haige haiglasse üleandmisel, seega paber ei ole kuhugi kadunud,» lisas Adlas. «Me saame toote kasutusele võtta siis, kui see on kõikide vajalike funktsionaalsustega tööle hakanud ja mis peamine, piisavalt töökindel, et mitte tekitada kiirabi töös tõrkeid Tallinnas.»

Terviseameti andmetel on 2017. aastal kiirabi korraldamisel peamiseks eesmärgiks, et e-kiirabi teenuse võtaksid kasutusele kõik terviseameti lepingupartnerid.