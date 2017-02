Teadlased väidavad, et hambapasta võib vähki tekitada

Teadlased lisasid seda ainet sada päeva järjest laborirottide joogiveele, vahendab The Local. 40 protsendil rottidest tekkis selle tagajärjel vähieelne seisund. E171 nõrgestas ka rottide immuunsüsteemi ja soodustas eksperimendis kasutatud vähirakkude kasvu. Teadlaste hinnangul näitavad uurimistöö tulemused küll, et E171 võib suurendada vähiriski, kuid sellest ei saa teha põhjapanevaid järeldusi inimeste ega vähi edasise arengu kohta.

Uurimistööd lugesid ka Prantsusmaa tervise-, põllumajandus- ja majandusminister, kes palusid riigi terviseametil uurida, kas aine võib tõesti ohustada inimeste tervist. Vastuste andmiseks anti ametile aega märtsi lõpuni.

E171 sisaldab titaandioksiidi nanoosakesi, mida esineb ka looduses. See on üks viiest nanoainest, mida kasutatakse kõige sagedamini toidus, värvides, kosmeetikas ja teisteski toodetes. Hambapastas ja närimiskummis kasutatakse seda ainet valgendava koostisainena. Valge värvi saavutamiseks lisatakse seda aga ka näiteks kastmele ja tordikreemidele.

Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet kiitis E171kasutamise heaks 1966. aastal, nõudega, et see ei tohi toidu kaalust moodustada üle ühe protsendi. Uuringu autorite sõnul ei ole Euroopas olemas juhiseid ega seadusi, mis ütleksid, kui palju võib inimene seda ainet päevas tarbida, nii et see oleks tervisele ohutu.