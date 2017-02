Tuhanded India lapsed surid litšide söömise tõttu

Põhja-Indias Bihari piirkonnas suri enam kui 20 aasta jooksul aastas üle saja lapse, keda tabasid näiliselt arusaamatul põhjusel korraga krambihood ja teadvusekaotus, vahendab BBC. Nüüd kirjutavad USA ja India teadlased, et surma põhjuseks oli litšide ehk Hiina ploomide söömisest saadud mürgistus. Sellele tulemusele jõudsid teadlased ajakirjas The Lancet avaldatud uuringu põhjal.

Hinnanguliselt suri ligi pool lastest, kes sõid neid Indias levinud ja meilgi Eestis müüdavaid puuvilju tühja kõhu täiteks. Enamik ohvritest olid vaestest peredest pärit lapsed, kes elasid India peamises litšide tootmise piirkonnas. Lapsed sõid istandustes puudelt maha kukkunud puuvilju.

Litšid sisaldavad hüpoglütsiini nimelist toksiini, mis takistab keha glükoosi tootmast, mistõttu veresuhkru tase võib muutuda ohtlikult madalaks. Puuviljade söömine sai saatuslikuks lastele, kelle veresuhkru tase oli juba niigi liiga madal, sest vanemad ei pidanud rahamurede tõttu võimalikuks neile lõunasööki pakkuda. Mürgistuse tagajärjel tekkis lastel äge ajupaistetus, nad karjusid ja vaevlesid surma eel krampides ja kaotasid teadvuse.

Seni mõistatuslikele surmajuhtumitele hakati Indias rohkem tähelepanu juhtima 2015. aastal, pärast seda, kui sarnaseid juhtumeid registreeriti ka Kariibi mere saartel, kus lapsed sõid samu toksiine sisaldavaid akee puu vilju.

India ametivõimud asusid vanemaid teavitama, et lastele tuleks kindlasti pakkuda õhtusööki ja neil ei tohiks lubada korraga suurt hulka litšisid ära süüa, kirjutab The New York Times. Ametnikud panevad vanematele ka südamele, et lapsed, kellel tekkivad litšide mürgistusele viitavad sümptomid, tuleks võimalikul ruttu haiglaravile toimetada.

Teavitustöö tagajärjel on litšide söömisest tingitud surmajuhtumite arv Indias langenud alla 50.