Vähi seljatanud naine: haigekassa võiks maksta paruka eest

«Minu isiklik suur unistus on, et kõik vähihaiged, kes lähevad keemiaravile, saaksid tasuta paruka,» rääkis Värik, kes töötab viiendat aastat Põhja-Eesti regionaalhaiglas vähihaigete kogemusnõustajana. Tema juurde jõuavad vähki põdevad inimesed, kes tunnevad, et lisaks arstilt saadavale abile on neil haigusega toimetulekuks vaja ka inimlikku nõu. Peale selle juhatab Värik kahte vähihaigetele appi tulevat heategevuslikku ühingut: MTÜ Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus ja ühingut MTÜ Rinnavähk BCF. Ta korraldab ka juba aastaid iga kuu viimase teisipäeval tasuta üritusi vähipatsientidele ja nende omastele. Väriku sõnul on esinejate seas olnud näiteks geneetikuid, arste, lümfiterapeude, psühholooge, kunstiteraapeute ja toitumisnõustajaid. Et patsiendid saaks teaduspõhist infot ja saaksid ka omavahel suhelda ja infot vahetada. Saaksid õppida teistelt sama haigusega toimetulijatelt.

Sageli küsitaksegi Värikult, kuidas saada üle murest, mis tekkib siis, kui juuksed hakkavad keemiaravi ajal välja langema. Kõige rängemini tabab see uudis tema sõnul just eakamaid naisi. «Kõrvaltvaatajad kipuvad sageli arvama, et vaevalt 70-aastased vanemad daamid juuste pärast muretsevad, kuid tegelikult on juuksed just neile eriti tähtsad. Kui noor inimene mõtleb, et mis seal ikka, paneb kõrvarõngad kõrva ja rätiku moodsalt pähe ja värvin silmad ära, siis eakama inimese jaoks on juustest ilma jäämine tihti nagu surmaotsus, mida nad väga raskelt üle elavad,» rääkis Värik. Kõige odavamad parukad maksavad tema sõnul aga ligikaudu sada eurot, mis on pensionärile väga suur väljaminek.

Kui paruka puudumine tekitab eelkõige vaimseid probleeme, siis rinnaproteesi puudumine võib Väriku sõnul lõppeda tõsiste rühiprobleemidega. «Pärast operatsiooni peaks kasutama kindlasti rinnaproteesi, et selg valutama ei hakkaks ja inimene küüru ei vajuks,» rõhutas Värik. Rinnaproteesid on sageli üsna rasked ja nii see peabki olema, sest need on väljatöötatud arvestades inimese kehaehitust ja rinnakaalu. Et protees kaaluks samapalju kui kaalus originaal. «Noore kleenukese inimese rinnad võivad olla üsna kerged, kuid tüsedamal daamil võib üks rind kaaluda ka paar kilo. Sageli saab inimene rinnaproteesi ja ütleb, et oi, küll see on raske,» ütles Värik. Ta lisas, et hetkel saavad vähipatsiendid rinnaproteeside ostmisel haigekassalt soodustust 70 protsenti ja selleks peab olemas olema isiklik abivahendi kaart. Ise peavad rinnaoperatsioonil käinud naised proteesi eest tasuma 30 protsenti ehk ligikaudu 30 eurot. Lisaks tuleb neil oma raha eest soetada ka spetsiaalne rinnahoidja, mis on umbes 40 eurot. «Kokku teeb see umbes 70 eurot, kuid paljudes maades on need abivahendid vähipatsientidele täiesti tasuta,» rääkis Värik.

«Minul avastati rinnavähk alles siis, kui see oli arenenud juba teise astme vähiks. Arstidel õnnestus mu elu päästa. See oli justkui «minu teine tulemine», kuid keemiaravi käigus jäin ilma juustest, ripsmetest ja küüntest. Esialgu olin väga mures, kuid pärast tulid kõik tagasi ja juuksed olid isegi natuke rohkem lokkis. Hiljem on nii mõnigi arst mulle öelnud, et ära sa juukseid küll päris lühikeseks lõika, nii hea patisentidele näidata,» meenutas Värik. Keemiaravi ajal oli naise sõnul parukast väga suur abi. Ka inimesed, keda Värik nõustab, uurivad enne keemiaraviga nõustumist tema sõnul sageli üksikasjalikult kõike juustega seonduvat.