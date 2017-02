Presidendilt autasu saanud südamearst: alguses mõtlesin, et see oli tüngakõne

Elmet sai autasust teada ajakirjanikelt ning see tegi talle esialgu nalja. «Ikka mõtlesin, et Elmar või mõni teine raadiojaam teeb tüngakõnet,» lausus ta.

Südamearstile tuli saadud autasu väga ootamatult. Ta ei osanud arvatagi, et võiks selle saada. «Loomulikult on väga tore, kui meeles peetakse ja tähele pannakse, see innustab edaspidigi oma tööd tegema,» rääkis ta. Ta usub, et autasu on kui psühholoogiline tugi vabast ajast töörabamisele ning innustab veelgi rohkem tegutsema ja kaugemale pürgima.

Arst ei oska täpselt öelda, mille eest ta autasu saada võis. «Ainuke, mis mind teistest arstidest eristab, on siirdamise projekt, see võis olla,» ütles Elmet. Ta nentis, et muidu teeb ta oma tavalist igapäevatööd. Samas tõdes Elmet, et tublisid ja pühendunud inimesi on kindlasti palju ning mõned jäävad kindlasti ka asjatult tähelepanuta.

Praegu sõpradega mägedes suusapuhkusel viibiv südamearst tõdes, et tähistamise üle ei ole ta veel jõudnud mõelda. Kui aga uudisest sõpradele räägitud saab, lubas ta ka tähistamise üle mõelda.

Südamearst Märt Elmet on Tartu ülikooli kliinikumi südamekliiniku kardioloogia osakonna juhataja. Ta on südamesiirdamist vajavate patsientide raviarst. Eestis südamesiirdamisi ei tehta. Näiteks sai uue südame tema patsient, 16-aastane Maria. Peale tema on säärane erakordne operatsioon tehtud vaid veel kolmele Eesti inimesele: kahele eelmisel aastal Soomes ja ühele 11 aastat tagasi Itaalias. Juhtumisi on nad kõik olnud naised.