Teenetemärgi saanud lastekirurg: kõige suurem tänu on terve ja naeratav laps

«Nad tulevad nii siiralt, suuremad lapsed teevad kalli-kalli,» ütles Varik. Isegi imikutel on tema sõnul väga siiras silmavaade.

Varikule tuli autasu üllatusena ja ta ei oska arvata, mille eest ta teenetemärgi saada võis. «Oi jumal, kes seda oskab öelda. Ma olen 1976. aastast lapsi ravinud ja opereerinud ning tudengeid õpetanud, eks see ole mitu asja koos,» rääkis lastekirurg.

Autasu saamisest sai ta teada tudengite praktikumi juhendamise ajal. «Kerge rõõmupisar tuli silma – hea kui tööd ja laste ravi märgatakse,» ütles Varik, lisades, et lapseea tervisest oleneb ka inimese tervis täiskasvanuna.

Arsti sõnul keeruline öelda, kas tema töö erineb kuidagi teiste tohtrite omast. «Eks igal arstil on oma käekiri, ei saa öelda, et kõik ühtemoodi teeksid,» selgitas Varik. Samal ajal saabus tema mobiiltelefonile õnnitlussõnum endiselt õpilaselt.

«Minule on kõige olulisem laste ravimine, olen teinud seda pikka aega ning õpetanud ka Tartu Ülikooli lõpetanud arstidele,» lisas ta. Jõudumööda teeb ta ka teadustööd ning juhendab praegu kahte doktoranti.

Variku sõnul ei saa arst öelda, et üks töine saavutus või operatsiooni oleks tähtsam kui teine. «Ma ei saa öelda, et mis on kõige paremini õnnestunud. Mõnikord võib isegi see haigusjuht, mis pole kõige õnnelikumalt lõppenud, olla paremini meeles ja anda kogemuse järgmiseks,» selgitas lastekirurg.

Küll aga tõdes ta, et väga suure arenguhüppe on teinud vastsündinute väärarengute kirurgiline ravi. «Diagnostika on väga hästi edasi arenenud, juba enne lapse sündi teame paljusid väärarenguid ja saame lapse raviks ette valmistuda,» ütles ta. Variku sõnul on tema töö puhul väga oluline meeskonnatöö.

Praegu pole ta jõudnud presidendi autasu tähistamise üle veel mõelda, sest lõpetas alles tudengite praktikumi läbiviimise ning täna on tema nõu ja abi ootamas veel vähemalt kümne last.

Enam kui 40 tööaasta jooksul on ta ravinud tuhandeid lapsi. 16 aastat oli ta ka Tartu Ülikooli kliinikumi kirurgiakliiniku lastekirurgia osakonna juhataja. Varik plaanib tulevikus oma tööd jätkata: õpetada residente, osaleda ravitöös.