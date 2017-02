Piimaallergia võib olla eluohtlik

Lehmapiimas on kaks peamist valku, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone, kirjutab Sinu Õde. Need on:

Kaseiin – moodustab keskmiselt 80 protsenti piimavalgust.

Vadak – on juustu ja kohupiima tootmise kõrvalsaadus – vedelik, millest on välja kurnatud kalgenenud piimavalk kaseiin.

Inimene võib olla allergiline kas ühe piimavalgu suhtes või allergiline nii kaseiini kui ka vadaku suhtes. Need valgud esinevad mitte ainult piimas, kuid ka töödeldud toitudes. Tavaliselt on piimaallergia põhjuseks lehmapiim, kuid ka lamba-, kitse-ja pühvlipiim võivad põhjustada reaktsiooni. Mõned lapsed, kes on allergilised lehmapiima suhtes ei talu ka sojapiima.

Piimaallergia võib põhjustada sümptomeid kõigis elundkondades. Avaldumisvormid on erinevad ja sõltuvad inimese vanusest. Piimaallergia sümptomid tekivad tavaliselt mõne minuti kuni tundi jooksul peale piimatoodete tarbimist. Sümptomid võivad ulatuda kergest kuni eluohtlikuni.

Kiiret tüüpi reaktsioonid:

nahalööve

hingeldus

oksendamine

Hilisemad sümptomid:

vedel väljaheide (võib sisaldada verd)

kõhulahtisus

kõhukramp

köha või hingeldus

nohu

vesised silmad

sügelev nahalööve (sageli suuümbrus)

koolikud, imikutel

Eluohtlik reaktsioon

Anafülaksia on mõne minuti jooksul tekkiv allergiline reaktsioon, mis võib raskemal juhul lõppeda surmaga. Piimaallergia korral esineb seda harva. Sellegipoolest kehtib siingi rahvatarkus «pigem karta kui kahetseda». Kui sul või sinu lapsel tekkib piima juues allergiline reaktsioon, siis tuleks sellest kindlasti arstiga rääkida. Uuringud aitavad kinnitada piimaallergia diagnoosi, mis aitab tulevikus vältida potentsiaalseid eluohtlike reaktsioone. Reaktsioon võib vallanduda sekundite või minutite jooksul pärast allergeeniga kokkupuudet ja see on eluohtlik.

Märgid ja sümptomid tekivad kohe pärast piima tarbimist ja võivad olla järgmised:

rahutus, kuumatunne

naha punetus

laiaulatuslik kublaline lööve või üldine turse

keele ja kõri turse

hingamisraskus kuni hingamispuudulikkuseni

uimasus, iiveldus

kõhuvalu

raskematel juhtudel šoki tunnused

Riskifaktorid

Teatud tegurid võivad suurendada riski haigestuda piimaallergiasse:

Paljudel lastel, kellel esineb piimaallergiat, esineb ka teisi allergiaid. Sageli on aga piimaallergia välja arenenud esimesena.

Lastel, kellel esineb atoopilist dermatiidi, võib suurema tõenäolisusega välja kujuneda ka toiduallergia.

Toiduallergia tekkeoht suureneb, kui lapse ühel või mõlematel vanematel esineb toiduallergiat või muud tüüpi allergiat – nt heinapalavik, astma, lööve või ekseem.

Piimaallergia esineb sagedasemini lastel. Kasvades küpseb organismi seedimissüsteem ja keha, ning tõenäolisus, et tekib reaktsioon piimale väheneb.

Enamik lapsi lõpuks kasvavad piima allergiast välja. Allergia muutub püsivamaks kõige tõenäolisem nendel lastel, kellel on kõrge lehmapiima antikehad veres.

Laktoositalumatus ei ole piimaallergia

Piimaallergia korral inimene on ülitundlik piima valkainete suhtes. See on organismi ainevahetusehäire mille põhjuseks on laktaasi puudulikkus. Laktaas on ensüüm, mis lõhustab soolestikus laktoosi ehk piimasuhkrut lihtsuhkruteks (glükoosiks ja galaktoosiks), et need saaksid osaleda ainevahetuses.

Kui laktaasi on vähe või seda pole üldse, ei ole võimalik piima suhkrut lagundada. Siis ei imendu piimasuhkur verre või imendub ainult osaliselt. Imendumata jäänud piimasuhkur liigub edasi jämesoolde, kus bakterid lõhustavad laktoosi gaasideks ja hapeteks. Tekkinud ühendid ärritavad soolt ning kutsuvad esile ebamugavustunde, kõhupuhituse ja -lahtisuse, kõhukorisemise ja -valu. Kuigi laktoositalumatus võib põhjustada suurt ebamugavust, ei ole see eluohtlik.