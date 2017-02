Kas toidule lisatud D-vitamiinist on kasu?

Samuti aitaks see Londoni kuninganna Mary ülikooli teadlaste sõnul kokku hoida Briti tervishoiuteenistuse raha, kirjutab The Guardian.

Briti valitsuse toitumisteemade nõuandekomitee on teada andnud elanike madalast D-vitamiini tasemest ning soovitanud toiduainete vitamiiniga rikastamist kui üht olukorra parandamise võimalust. Artiklis tuuakse välja, et näiteks USA-s müüakse D-vitamiiniga piima. Ka Eestis müüakse D-vitamiiniga rikastatud piim.

Uuringu tulemused muudavad tõenäoliselt kulude-tulude analüüsi oluliselt, rääkis uuringut juhtinud Adrian Martineau, kliiniline professor kuninganna Mary ülikoolist.

Paljudes uuringutes on püütud teada saada, kas nn külmetushaigustesse või grippi jäämine on osalt seotud D-vitamiini madala tasemega organismis, kuid uurimistulemused on olnud erinevad. Kuninganna Mary ülikooli teadlased väidavad, et nende uurimistöö annab küsimusele vastuse, kuna nad kogusid ja analüüsisid uuesti 25 kliinilise uuringu andmeid, mis hõlmasid 11 000 patsienti 14 riigist. Uuringud, kus ei leitud mingit mõju, oli inimestele antud ühekordne suur kogus D-vitamiini, mitte regulaarselt võetavaid toidulisandeid.

Martineau tõdes, et tulemused näitasid olulist või keskmist kasu igaühel, kes võttis D-vitamiini iga päev või nädal ning kõige rohkem kasu oli neist inimestele, kelle D-vitamiini tase kehas oli madal.

Uuring avaldati ajakirjas BMJ.