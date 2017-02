Galerii: tuttuus buss võttis palju läbi elanud Antsul silmad veele

Pärast tervenemist otsustas pensionist elav Ants, et hakkab aitama raskelt haigeid, puudega ja vanu inimesi, kelle on tarvis sõita arsti juurde. Seda on ta 2012. aasta novembrist teinud võimalikult soodsalt ja ise töötasu saamata. Kui Antsu vana buss, millega ta seni inimesi vedas, katki minema hakkas, algatas ta Heade Uudiste portaali haldaja Monika Kuzmina abil heategevusliku kampaania «Aitame Antsul Aidata». Täna jõudis üle aasta kestnud kampaania õnneliku lõpuni – Ants sai kätte Volkswagen Transporteri.

Tuttuuel bussil on Antsu sõnul olemas kõik inimeste abistamiseks vajalik. «Saan nüüd inimesed sisuliselt voodist voodisse viia,» rääkis Ants. «Kui inimestel on vaja, siis on mul peal kanderaam, ratastool ja tõstuk. Kõik võimalused on olemas. Inimene ei pea enam vaeva nägema, et ta peab maast peale saama.»

Meister iga asja peale

Nooremana oli Ants autojuht, kinomehaanik ja tegi ka varustustööd. Mehe sõnul võib julgelt öelda, et ta oli meister iga asja peale. Kuid siis jäi Ants haigeks. 1999. aastal tuvastati Antsul töövõimetus ja 2002. aastal jäi ta ratastooli.

Antsul õnnestus ratastoolist taas püsti tõusta, kuid siis avastati tal seitsme aasta eest vähk. «Käisin 40 korda kiiritamas ja sain vähist lahti,» rääkis Ants, kes nüüd käib iga kuu arsti juures. «Arst ütleb, et sa ei ole haigusest jagu saanud, aga kõik on kontrolli all,» selgitas mees. Ta lisas, et aeg-ajalt on tal ikka «küürutamisega» probleeme ja väga pikki, 12-tunniseid tööpäevi ta enam teha ka ei jõua, kuid muidu on kõik hästi ja inimeste aitamisega kavatseb ta kindlasti jätkata. «Näen, et vanajumal on mind omaks võtnud. Nüüd olen temaga sina peal ja pean rahvale hea olema, sest muidu mina ei ole enam mina,» arvas ta.

Lisaks inimeste aitamisele on Ants ka isa ja vanaisa. «Mul on kaks tütart ja viis lapselast, elukaaslasel on poeg ja tütar ning samuti viis lapselast. Pühade ajal tulevad nad mulle külla ja siis teen neile uue bussiga sõidu ka ära,» rääkis ta rõõmsalt.

103-aastane daam

Kõige noorem Antsu klient on olnud 13-päevane beebi ja kõige vanem 103-aastane eakas daam. Just praeguseks siit ilmast lahkunud eakas naine on Antsul eriti hästi meelde jäänud. «Ta oli vist ainus klient, kellel ei olnud kunagi vaja arsti juurde minna. Ta oli Siberis käinud ja elu näinud. Temal oli vaja hoopis Jumala abi. Viisin teda kirikusse ja surnuaiale,» rääkis Ants. Oma piskust leidis daam Antsu sõnul ka mitu korda raha suuremat sorti annetuse tegemiseks, mistõttu Ants sõidutas naist tasuta.

Teistelt on Ants võtnud sõidu eest 20 senti kilomeetri kohta. Põlvas toetab tema ettevõtmist ka vald, kes maksab poole juurde. Selle rahaga on mees seni sõidu jaoks vajalikku bensiini ostnud ja ka autole vajalikud hooldustööde eest tasunud. Oma töö eest palka Ants seni saanud ei ole. Ta loodab, et kui kõik hästi läheb, hakkab ta tulevikus tööga ka pensionile lisa teenima, kuid kui seda ei juhtu, siis polevat ka midagi katki.