Ekspert: rinnahoidjaga magades peaks olema väga ettevaatlik

Peamiselt on seda tehtud selleks, et hoida rindade kuju, mis vanusega paratamatult muutub, kirjutab Telegraph.

Ka on loodud spetsiaalseid öörinnahoidjaid, mis aitavad väidetavalt ära hoida kortse ja hoida nooruslikku välimust.

Dr Stephen Rankin Londoni arstide kliinikust toob välja, et kitsalt ümber keha hoidva rinnahoidja öösiti kandmine võib piirata verevarustust rindadesse ja neid ümbritsevatesse piirkondadesse, sealhulgas ka lihastesse ja lümfisõlmedesse. Viimased aitavad kehast mürgiseid aineid välja viia. Seepärast tõdeb ta, et selliste rinnahoidjate öösiti kandmisel tasuks olla väga ettevaatlik.

Arst tõdes, et kandes rinnahoidjat pikka aega järjest seitse päeva nädalas 24 tundi päevas, võib see kahjustada rinnakude. Ka leidis dr Rankin, et ööseks rinnahoidja selga jätmine ei aita tõenäoliselt vanusega seotud rindade lõtvumist ära hoida. Ta lisas, et pikali olles ei mõjuta rindu gravitatsioon ning seega muutub rinnahoidja tarbetuks.