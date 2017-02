Psühhiaater: purunenud Eesti perede lapsi ähvardavad rasked haigused

Ta lisas, et kui jäävad probleemid ja peresse tulevad uued kasuvanemad, siis tekkib lapsel lojaalsuskonflikt. Nad küsivad endalt, missuguseid suhteid nad kellegagi luua tohivad, nii et keegi ei tunneks end reedetu või häirituna. Nii satuvad lapsed segadusse ega tunne end enam hästi. Seetõttu ei tohiks näiteks lapselt nõuda, et ta kasuvanemat kohe isaks või emaks hüüdma hakkaks, vaid uus vanem peaks kõigepealt vaatama, mida tema lapse heaks ära teha saab, et temaga lähedast ja sooja suhet luua.

Kui vanemad hakkavad lapse kasvatamise pärast tülitsema, siis võivad sellel lapse jaoks olla kurvad tagajärjed, sest tal ei pruugi olla kusagil kohta, kus ta end turvaliselt tunneks ja lapsepõlvest rõõmu tunda saaks. Käitumishäirete põhjuseks võivadki Kleinbergi sõnul sageli olla emotsionaalsed häired, mis võivad olla tekkinud just ümbritseva mõjul.

Samas võib põhjuseks olla ka puudujääk kasvatuses, mis sageli tekib siis, kui vanematel ei jää laste jaoks piisavalt aega. «Kui lapsega ei tegeleta ja tema arengusse ei panustata piisavalt, siis võib juhtuda, et tal tekkivad käitumishäired või õpiraskused, sest ta õpib ära enda jaoks kõige mugavama käitumisviisi. See ei pruugi aga olla ühiskondlikult aktsepteeritud ja võib kahjustada lapse edasist arengut,» selgitas Kleinberg. Kui asjad juba hulluks minema hakkavad, otsitakse abi arstilt, siis on pereteraapia väikese lapse probleemide lahendamiseks parim viis.

Kaks väga erinevat ravimirühma

Kleinbergi sõnul kirjutatakse ravimeid nooremas koolieas, kuni 11-aastastele lastele välja väga harva. «Väikesi lapsi ravides keskendume lapse ja perega tehtavale teraapiale, sest selles eas on ka laste meeleoluhäired seotud eelkõige perega,» rääkis Kleinberg. Ravimi kasuks otsustatakse tema sõnul siis, kui muidu oleks lapse tervis tõsiselt ohus või ta ei suudaks muidu igapäevaeluga üldse toime tulla.

Kleinberg rõhutas, et sageli pannakse antidepressandid ja rahustid laste depressioonist rääkides nii-öelda ühte patta, kuid see on viga. «Need on kaks täiesti erinevat ravimirühma,» rõhutas tohter. Ta selgitas, et antidepressante kirjutatakse välja eelkõige meeleolu- ja ärevushäirete korral, kuid ka näiteks siis, kui lapsel on vaimne alaareng või mõni autismispektri häire.

Rahusteid kirjutatakse aga lastele välja väga harva, näiteks kriisiolukorras, sest antidepressandid ei hakka mõjuma mitte kohe, vaid paari nädala jooksul. Seda tehakse Kleinbergi sõnul väga raskete arenguhäirete korral, kus teisiti ei ole võimalik. «Selline haigus on näiteks vaimse alaarenguga autism, mille puhul võib tekkida oht, et laps vigastab kas ennast või teisi,» rääkis psühhiaater. Ta toonitas, et ka sel puhul püütakse võimalusel hakkama saada lapsele sobiva teraapia ja teistsuguste, sobivamate ravimitega.