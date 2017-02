Kas toidutalumatus on üldse olemas?

Aga kas talumatus on üldse nii laiaulatuslik probleem või on tegu hoopis inimeste erakordselt elava fantaasiaga? Või toiduainetööstuse salaplaaniga panna meid ostma gluteenivabu ja laktoosivabu tooteid. On ju need tooted sageli kõvasti kallimad, kirjutas Heikki Mägi fitlap.ee-s.

Mida talumatus endast üldse kujutab?

Lühidalt öeldes on laktoosi talumatuse korral probleemiks teatud seedeensüümide puudumine, mis tavaolukorras aitavad lõhustada piimatoodetes sisalduvat piimasuhkrut (laktoosi). Piimatoodete tarbimine tekitab sellisel juhul tavaliselt kõhulahtisust, kõhugaase ja muid terviseprobleeme.

Gluteenitalumatuse puhul ei talu inimesed aga teraviljades sisalduvat valku gluteeni, mis võib põhjustada nii kõhuvalu, kõhulahtisust kui ka halba enesetunnet.

Eemaldame igaks juhuks nii laktoosi kui ka gluteeni?

Enne, kui tormad toidust eemaldama nii piima- kui ka teraviljatooteid, soovitan teha kõigepealt kindlaks, kas sul ikka on mõni eelpool mainitud talumatus. Pelgalt sümptomite järgi ei ole seda kahjuks võimalik kindlaks teha. Mainitud tervisehädasid võivad põhjustada ka paljud teised teemasse mittepuutuvad haigusetekitajad.

Laktoositalumatust saab testida

Laktoositalumatuse testimiseks on võimalus täiesti olemas. Soovitan pöörduda selle murega perearsti poole. Olen siit-sealt kuulnud, et nad neid teste eriti teha ei taha. Ilmselt on küsimus rahas, ent loodan, et saad perearstiga siiski kokkuleppele. Kahjuks on perearstide jaoks see senini kergelt pseudohaigus.

Tegelikult on naljakas, et tänapäeval eksisteerivad veel sellised pseudohaigused, mille testimine tundub arstidele pigem raha raiskamisena.

Kui laktoos on see, mis sulle pidevalt ebameeldivusi tekitab, siis makse maksva kodanikuna võiks see olla asi, mille testimine ei ole n-ö kauplemise teema.

Teine variant on ise testi eest tasuda. Aga enne piimatoodete täielikku menüüst eemaldamist tee test kindlasti ära.

Mingil määral on võimalik ka ise katse-eksituse meetodil leida vaevuste põhjustaja, ent nagu mainitud, on see küllaltki ebatäpne.

Ja kui peaks selguma, et oledki laktoositalumatu, siis sinu õnneks on tänapäeval väga palju piimatooteid, mis on laktoosivabad. Nii et juustust ja piimast sa loobuma ei pea.

