Katsed näitavad: kas tulemusi mõõtes nauditakse tegevust vähem?

Tulemusi jälgides võib väheneda ka inimese motivatsioon neid korrata, kirjutab The Atlantic.

USA-s asuva Duke'i ülikooli turundusprofessor Jordan Etkin jõudis katsete abil järeldusele, et inimeste sisemine motivatsioon midagi teha, näiteks lugeda, värvida või kõndida, vähenes tegevuse tulemuste mõõtmisel.

Ühes eksperimendis palusid uurijad 105 tudengil värvida mõned minutid erinevaid kujundeid ning seejärel anda hinnang, kui palju nad tegevust nautisid. Need katses osalejad, kellele anti värvimise ajal numbrilist tagasisidet – oled värvinud ühe kujundi jms – värvisid rohkem kujundeid, kuid andsid teada, et nautisid tegevust vähem kui need, kes seda tagasisidet ei saanud.

Kahes teises eksperimendis andsid teadlased umbes sajale inimesele sammulugejad, mida nad kandsid kogu päeva. Nagu ka eelmise katse värvijad, kõndisid sammulugejatega inimesed rohkem, kui need osalejad, kel seadet polnud. Samas nautisid nad tegevust vähem. Seda isegi juhul, kui sammulugejaid kandvad osalejad ei saanud täpselt teada, kui palju samme nad tegid.

Viimases kahe katse tarbeks pandi 300 tudengit kindlal ajavahemikul lugema. Need, kellele anti loetud lehekülgede arvust teada, lugesid taas rohkem kui teised ning tõdesid, et nautisid protsessi vähem.

Etkini sõnul uuritakse psühholoogia valdkonna teadustöödes sageli, kuidas väline tunnustus või autasu võib kahjustada tegevusest saadavat naudingut või tegevusega kaasnevat lõbu. Ta tõi klassikalise näite: kui lastele meeldib värvida ja annad neile värvimise eest autasu, siis nad naudivad edaspidi värvimist vähem ning ei taha seda tulevikus enam nii meelsasti teha.

Teadlane lisas samas, et kui keegi teeb midagi konkreetsel põhjusel, siis võib andmetele juurdepääs hoopiski suurendada selle tegemise tõenäosust. Seega mängib tema sõnul olulist rolli tegevuse ettevõtmise põhjus. Kui inimese tegevus on väga konkreetsele eesmärgile suunatud, näiteks tahetakse kaotada kaalu või elada tervislikumalt, siis ei pruugi tulemuste mõõtmine vähendada tegevusest saadud naudingut, vaid võib hoopis sellele hästi mõjuda.

«Mõõtmise negatiivne mõju avaldub siis, kui teed midagi lihtsalt lõbu pärast. Mõõtmine muudab selle mittelõbusaks,» selgitas teadlane.

Uuring avaldati ajakirjas Journal of Consumer Research.