Personalikulude kärped ajasid kiirabi terviseametiga tülli

Kui kiirabi tänavust eelarvet eelmise aasta omaga võrrelda, siis esmapilgul on kõigil kiirabiasutustel sel aastal 1,7 miljoni euro võrra rohkem raha. Eesti kiirabi liidu juhatuse esimehe, Ago Kõrgvee sõnul on aga paljude asjade jaoks raha hoopis vähem, sest terviseamet lühendas koolitustunni ametlikku kestust ja maksab senisest vähem raha ka ravimite ja meditsiinitarvikute eest.

Eesti kiirabi liit terviseameti tegevust õiguspäraseks ei pea, sest riik eelarve vähendamiseks terviseametile käsku andnud ei ole. Selgituste saamiseks on kiirabiasutused üheskoos pöördunud sotsiaalministeeriumi kantsleri poole.

Kõrgvee sõnul makstakse nüüd ebaõiglaselt palju raha koolitusel viibivatele kiirabitöötajatele ja ka vajalike ravimite ja tarvikute eest on uues eelarves ette nähtud vähem raha, kui tegelikult tarvis oleks. Koolitustunni pikkuseks on nüüd senise 60 minuti asemel 45 minutit ja haiguslehel on kiirabitöötajatel olemasolevat raha arvestades lubatud olla senisest lühemat aega. Tulemuseks on kiirabi eelarve, mis on Kõrgvee sõnul võrreldav 2015. aasta eelarvega, samas kui paljud ravimid on selle aja jooksul kallimaks läinud.

«Kärped tehti põhjusel, et kiirabiteenuse maksumuse arvutamise kokkulepitud metoodika aluseks olevates andmetes on toimunud muudatused,» selgitas Üllar Kaljumäe, terviseameti peadirektori asetäitja tervishoiu alal. Ta kinnitas, et kiirabi personalikulusid vähendati mullusega võrreldes 326 147 euro võrra, kuid rõhutas, et kõigi teenuste hinnad said uude eelarvesse kirja 2006. aastast kehtiva kulumudeli alusel, mille kasutamine on nii kiirabiga kokku lepitud kui ka seadusega kohustuslik. Kaljumäe sõnul on kärped sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatud ja olulised ajal, mil kõigi avalike teenuste, sealhulgas ka muude tervishoiuteenuste kättesaadavust kärbiti.

Haige olemiseks jääb vähem aega

Kõige rohkem raha hoiab riik kokku kiirabitöötajatele ette nähtud haigusraha arvelt. Kui varem oli eelarves arvestatud sellega, et kiirabitöötaja on aastas keskmiselt haige seitse päeva, siis nüüd antakse kiirabiasutustele töötaja kohta raha kuue järjestikuse haiguspäeva eest. See otsus põhineb Kaljumäe sõnul 2014.–2016. aasta andmete põhjal tehtud arvutustel, mille kohaselt olid kiirabitöötajad keskmiselt haiged 5,3 päeva aastas.

Kõrgvee sõnul ei ole haiguspäevade arvu selline piiramine mõistlik, sest möödunud aastal hakkasid viirushaigused levima tavalisest varem ja seni ei ole teada, kui suur osa kiirabitöötajatest ka tegelikult tänavu haigestub ja kui ägedaks kujuneb haigus. Kaljumäe on aga veendunud, et ehku peale kiirabile tavalisest rohkem raha ette maksta ei tohiks, sest see tähendaks kergekäelist ümberkäimist riigi rahaga. «Kui tõesti peaks selguma, et sel aastal haigestus tavapärasest rohkem kiirabitöötajaid, siis on võimalik selle eest raha ka tagantjärgi maksta,» rõhutas ta.

Pikki lõunapause ei tasustata

Oluline kokkuhoid tuleb ka kiirabitöötajate koolituse arvelt. Selle põhjuseks on Kaljumäe sõnul koolitustunni ja –päeva kestuse arvestuspõhimõtte muutus. «Meil on koolituse rahastamisel kaks tingimust: koolitustund peab olema 45 minutit ja makstakse välja koolituspäeva üldpikkus. Ta selgitas, et näiteks kaheksat akadeemilist, 45-minutilist koolitustundi sisaldav koolituspäev kestab ilma vaheaegadeta 360 minutit ehk kuus astronoomilist tundi. Kuna kaheksatunnine koolitus ei saa järjest kesta, siis on terviseamet teiseks tingimuseks juurde võtnud koolituspäeva üldpikkuse ja maksab veel 60 minuti eest, mis on mõeldud lõuna ja kohvipauside korraldamiseks.