Balletitrennidel võib olla kahjulik mõju vaimsele tervisele

Psychology of Music kirjutas, et noortel balletiõpilastel on võrreldes muusika õppuritega (või nendega, kes ei tegele tantsimise ega muusikaga) raskem erinevates vaimselt pingelistes olukordades toime tulla, vahendas Fox News.

Põhiline uurijate seisukoht on see, et väga nõudlikud balletitrennid panevad õpilasi kinni hoidma sellest, mis toimub nende peas. Nad kardavad läbi kukkuda ja väldivad olukordi, kus see võiks juhtuda, mis omakorda mõjutab hiljem ka täiskasvanuiga.

Teadlased soovitavad õpetajatel seda teadmist meeles pidades kasutada erinevaid õpetamismeetodeid. «Ballett hõlmab endas distsipliini, füüsilist pingutust, võitlusvaimu, täiuse ihaldust ja emotsionaalset ning füüsilist kannatust,» kirjutati uuringus.

Hakkama saamiseks lõikavad mõned õpilased ennast lihtsalt halbadest tunnetest ajutiselt ära, mis hiljem pikemas perspektiivis hakkavad neid mõjutama.

Uuring viidi läbi 113 lapsega vanuses 9 kuni 16. Ajakiri Dance nimetab tulemust intrigeerivaks ja soovitab tantsijatel elada endast välja kõik emotsioonid, sest mis saakski olla veel parem võimalus selleks, kui mitte tantsida?