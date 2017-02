Pisipoja käitumine aitas avastada ema kasvajat

Ühendkuningriigis elav ema tõdes, et lapse rinnapiimast keeldumine veenis teda nõudma uuesti uuringut healoomuliseks tunnistatud tsüstile, kirjutab BBC.

Alguses polnud naisel poja rinnaga toitmisega probleeme, kuid lapse käitumine muutus eelmisel suvel. Ema proovis toita Teddyt mitu nädalat erinevates asendites toita ja mõtles, et võib-olla on ta kaelal midagi viga, kuid näis, et parema rinna piim lapsele ei meeldinud.

«Ta muutus väga õnnetuks ja keeldus söömas. Kui kaheksakuune laps oma ema eemale lükkab, on see täiesti südantlõhestav,» lausus Boyle.

Healoomuline tsüst avastati naise paremast rinnast 2013. aastal ning kui ta palus nüüd aastaid hiljem arstil läbi viia kordusuuring, siis soovitati tal mitte muretseda. Teddy käitumine aga ei muutunud ning naine märkas, et tsüstiga rind oli muutunud jäigemaks ja valusamaks ning rind oli muutunud kuju. Nii pöördus ta siiski uuesti arsti poole, kus tehti talle uuring ning võeti koeproov ja selgus, et naisel on rinnavähk. Naine mäletab hästi, et see oli 16. novembril.

Praeguseks on ta läbinud pool keemiaravist ning kiidab meditsiinitöötajaid. Naisel eemaldati mõlemad rinnad, Teddy ja abikaasa aitavad naisel raske olukorraga toime tulla.

Ema lisas, et keegi ei saa kindlalt öelda, et vähi avastas just Teddy, kuid kui last poleks olnud, siis oleks tema elu võinud olla hoopis teistsugune. «Tänu talle saan ma nüüd ravi,» tõdes ta.

Ka varasemalt on olnud näiteid, kus väikelapsed panevad tähele ema rindadega seotud muutuseid, kuid meditsiiniliselt ei ole täheldatud seda kui märki rinnavähist. Spetsialist Catherine Priestley tõdes, et on olnud mõned naised, kelle laps on keeldunud rinnaga toitmisest enne rinnavähi diagnoosi saamist. Tema sõnul võib sel olla ka teisi põhjuseid, kuid igasuguseid rinnaga seotud muutuseid tuleks kontrollida.

Dr Jasmine Just Ühendkuningriigi vähiuuringute keskusest tõdes, et pole tõendeid, et rinnaga toitmise raskused oleksid seotud rinnavähiga või et vähk muudaks rinnapiima maitset.