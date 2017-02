Vaid pool pinti õlut nädalas tõstab südamehaiguste riski

Teadlased jälgisid ligi 4000 inimest 25 aastat ja leidsid, et isegi mõõdukas tarbimine, näiteks ka klaas veini, põhjustas vereringesüsteemi enneaegset vananemist, kirjutab Telegraph.

Alkohol aktiveerib ensüüme, mis mõjutavad arterite seinte elastsust ning häirivad verevoolu. Londoni ülikooli kolledži uurijad mõõtsid, kui kiiresti liiguvad kunstlikud impulsilained peamiste arterite ning osalejate kaela ja reite vahet. Mida suurem oli kiirus, seda jäigem oli veresoon. Seejärel võrdlesid teadlased andmeid osalejate alkoholitarbimisega.

Uuringut juhtinud dr Darragh O'Neill Londoni ülikooli kolledžist tõdes, et teadlased ei oska veel täpselt öelda, kuidas alkohol mõjutab arterite tervist. Ta lisas, et varasematest uuringutest saadud info põhjal võib öelda, et alkoholitarbimine võib suurendada nn hea kolesterooli hulka vereringes.

See uuring defineeris järjepideva pikka aega kestva tugeva alkoholitarbimise samaväärseks nädalas joodud ühe alkoholi portsjoni: poole pindi õlle või klaasi veiniga.

Südame-veresoonkonna haigused on jätkuvalt üle maailma üks peamine suremise põhjus.

Uuring avaldati Ameerika südameassotsiatsiooni ajakirjas.