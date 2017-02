10 000 sammu päevas - kuidas aktiivsusmonitor rohkem kahju kui kasu teeb?

Suurbritannias müüakse igal aastal umbes kolm miljonit kehalise aktiivsuse mõõtjat, mis lubavad uurida ning ka parandada inimese liikumisharjumusi, kirjutas The Telegraph.

Johns Hopkinsi ülikooli arvutiteadlane Greg Hager ütles, et paljudel seadmetel pole tõestust, et see sobiks kõikidele inimestele samamoodi ja nii võibki see mõnele kasutajale hoopis kahjulikuks osutuda.

Hageri sõnul põhineb 10 000 sammu jutt vaid ühel uuringul, mille jaapanlased tegid 1960. aastal. «Ka mitmed praegused seadmed annavad rõõmsalt sellest märku, kui 10 000 sammu piir on ületatud,» lisas ta.

«Aga miks just 10 000 sammu on oluline? Kas see on sobiv number ükskõik kellele? Kes teab? See on lihtsalt number, mis on nüüdsest seadistatud ka paljude aktiivsust jälgivate seadmete sisse,» ütles teadlane. «Ma usun, et äpid võivad kindlasti rohkem kahju kui kasu teha.»

2013. aastal pani rahvusvaheline terviseorganisatsioon (NHS) aluse terviseäppide «raamatukogule», kust siis patsientidele soovitati erinevaid lahendusi. Liverpooli ülikool leidis aga, et ainult 15 protsendile patsientidest, kes kannatasid näiteks depressiooni käes, oli terviseäpist kasu.

Liverpooli ülikooli psühhoterapeut Steve Flatt ütles, et see valdkond on alles lapse kingades ning sarnaneb pigem maoõli müügimeeste taktikale 1860ndates. «Pole kahtlustki, et äppidest võiks väga palju kasu olla nii vaimu kui füüsise mõõtmiseks, kuid praegu tundub, et testimine on rahajanus pisut teisejärguliseks jäänus,» ütles ta.

Terviseteadlane Simon Leigh ütles, et enamik asjatundjaid ei soovitaks kõikidel inimestel päevas läbida 10 000 sammu.

Pittsburghi ülikooli uurijad selgitasid välja, et aktiivsusmonitoride kandjad kaotavad vähem kaalu, kui need, kes traditsioonilisi meetodeid järgivad. Doktor John Jakicic ütles, et kõikidel pole füüsiliselt võimalik 10 000 sammu läbida. «Kui sa oled vana või nõrga tervisega, siis see ei mõju sulle kuidagi hästi,» lisas ta. «Me peame olema ettevaatlikud andes oma usalduse vaid tehnikale. Kindlasti on ka neil oma koht, kuid peame väga täpselt arvestama ka aktiivsusmonitori kandjaga.»