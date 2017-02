Kuidas käituda koerarünnaku puhul?

Esmalt soovitab ta ennast kuidagi kaitsta, võta ära kas oma särk, jakk või ükskõik, mis muu asi sul on, näiteks kott – anna sellele koerale midagi, millest kinni hakata, et ta ei tormaks esimese asjana su kehaosade juurde.

Kui saad ära võtta ainult särgi, siis seo see näiteks randme ümber, et kaitsta küünar- ja kodarluud, sest seal on peamised arterid. Kätt oma kaitseks koerale ette andes, anna see kindlasti käeselg ees, sest nii kaitsed käe sisemisel küljel olevaid veresooni.

Võimalusel löö koera nina või koonu pihta, sest see on sulle kõige parem ja kindlam sihtmärk. Sa võid minna silmade või mõne teise kehaosa kallale, aga reaalsus on see, et need on liiga väiksed sihtmärgid, vaja on aga suurt kindlat sihtmärki.

Kui sa oled pinge all, siis ainuke asi, mis su kehas töötab on automaatsed suured liigutused, mis on kohati kontrollimatud, seega on vajalik ka lihtne sihtmärk. Muud sihti seades lööksid sa tõenäoliselt pingelises olukorras mööda ja annaksid sellega ründavale koerale eelise.

Veel on hea mõte lüüa roietesse või n-ö kaenla alla, sest need kohad, nagu inimeselgi, on koeral väga tundlikud. Kui sa kavatsed võidelda, siis võitle kättemaksuhimuliselt ja püüa sellele koerale selgeks teha, et sina oled boss.