MMSi propageerija jagas Facebookis küsitavaid soovitusi voodihaige ravimiseks

Facebooki suletud MMSi ja DMSO grupis soovitas ta õnnetuse tagajärjel haiglasse sattunud inimesele DMSOd.

Kuvatõmmis pärineb Facebooki kommuunist MMS tapab tervist

Kukushkin vastas Postimehe küsimusele, miks ta soovitab inimestele Facebooki grupis DMSOd, et ta ei viitsi enam meediale vastata. «Ma lihtsalt ei viitsi vastata,» lausus ta mitu korda.

Mis on DMSO?

MMSi müüakse või soovitatakse kasutada koos DMSO ehk dimetüülsulfoksiidiga, seisab ravimiameti kodulehel.

DMSO on ravimi toimeaine, mis on kasutusel paikse toimega valu leevendavates vahendites. USAs kasutatakse DMSO lahust kroonilise põiepõletiku raviks, põide manustatava lahusena. Ravimiameti sõnul ei ole teada, et see aine raviks muid haigusi.

Dimetüülsulfoksiid võib nahale manustades tekitada sügelust, punetust ja allergilisi reaktsioone. Sagedase kõrvaltoimena on mainitud küüslaugu lõhnale sarnast hingeõhku ja naha lõhna, seda sõltumata manustamise viisist. Suu kaudu võttes võib tekkida iiveldus, oksendamine, seedetrakti häired, peavalu, uimasus, nägemishäired ja hingamisraskused.

Amet rõhutas, et MMS ei ravi haigusi ning MMS toodete kasutamine ravi eesmärgil tuleb lõpetada.