Tervisehädadega mehed perearsti juurde ei kipu

«See, et perearsti juures pole üldse käidud, tähendab, et pean nullist pihta hakkama ja tegema ära ka perearsti töö,» tõdes Kuressaare haigla kirurg-uroloog Andres Sarjas. Ta lisas, et pea kõik kuu jooksul toimunud tasulistel vastuvõttudel käinud mehed on tulnud tema juurde enne perearstil käimata, kirjutas Saarte Hääl.

«Kuna pean patsiente alles uurima asuma, mitte ei saa ravi seisukohast jätkata, tõuseb korduvate patsientide arv väga kõrgeks,» nentis Sarjas, kelle konsultatsiooniajad olid eilse seisuga broneeritud märtsi keskpaigani. «Tasulise vastuvõtu eesmärk on aga hoopis see, et inimesed pääseksid kiiremini arsti juurde.»

Tohter möönis, et mõistab: meestel on väga isiklikke probleeme, millest nad ei taha perearstiga rääkida. «Sellisel juhul saab perearst saatekirjale ju märkida, et vastuvõtule tullakse patsiendi soovil ja intiimse küsimusega,» rääkis Sarjas. «Samas olen oma tasuliste vastuvõttude esimese kuu jooksul näinud ka neid mehi, kel on täiesti tavaline eesnäärme adenoomi probleem, aga kuna ühtki uuringut ega analüüsi pole tehtud, pean otsast peale hakkama.»

