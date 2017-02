Kaheksa asja, mille kohta mehed arstile valetavad

Vaid natuke üle poole NetQuote'i küsimustikus osalenud meestest vanuses 55 kuni 64 tõdes, et nad on tavaliselt arstiga ausad, kirjutab Fox News. Alati aus olemise tõi välja 38 protsenti osalenud meestest.

Clevelandi kliiniku küsitlusest selgus, et 53 protsendi meeste jaoks ei ole nende tervis midagi sellist, millest nad tahaksid rääkida.

Eksperdid toovad välja mõned kõige levinumad valed, mida mehed arstidele räägivad ning selgitavad ka nende põhjuseid.

1. Mul ei ole erektsioonihäireid

USAs on erektsioonihäired 15 kuni 30 miljonil mehel, kelle vanus jääb alla 65 eluaasta, kuid enamik neist ei tunnista probleemi.

Uroloog Dudley Danoffi sõnul tulevad mehed tema juurde peaaegu alati mingi muu ettekäändega. Kuid kui nad on ettekäändeks toodud probleemile nõu saanud, siis küsitakse ka erektsioonihäirete ravimite kohta. Erektsioonihäired ei mõjuta ainult seksuaalelu, vaid see on seotud ka teiste haigusseisundite, näiteks kilpnäärme häirete, II tüüpi diabeedi ja ateroskleroosiga.

Danoff tõdes, et mehi on võimalik aidata, kui nad vaid ise lasevad arstil seda teha.

2. Mul ei ole urineerimisprobleeme

Mehed ei kipu rääkima urineerimisega seotud probleemidest, kuid sage valu või ebamugavus võivad viidata eesnäärmeprobleemidele. Need on eriti levinud üle 50 aasta vanuste meeste seas, rääkis dr Berry Pierre.

3. Ma ei ole depressioonis

Depressioonis mehed püüavad seda pigem maha vaikida, end n-ö sellest välja rääkida või sotsiaalselt toime tulla. Psühhoterapeut dr Will Courtenay rääkis, et mehed väljendavad naistest väiksema tõenäosusega emotsionaalsest haavatavust. Depressioon ei pruugi aga mõjutada ainult mehe elukvaliteeti, vaid sel juhul on tal ka kõrgem suitsiidirisk. Näiteks aastatel 1999–2014 tõusis USAs 45–64 aasta vanuste meeste seas suitsiidide arv 43 protsenti, toodi välja USA haiguste kontrolli ja ennetuse keskuse raportis.

4. Me seksime kogu aeg

Tervislik seksuaalelu on tervisliku suhte oluline osa ning mõjutab ka üldist tervist ja inimese heaolu. Paljud paarid küll elavad koos, kuid ei ole vahekorras. 20 protsenti abielus inimestest vanuses 18–60 ei olnud viimase kuu jooksul vahekorras olnud ning kuus protsenti ei olnud seksinud enam kui aasta, selgus Austini instituudi pere ja kultuuri uuringust.

Mehed, kes ei ole regulaarselt vahekorras, ei ütle seda tavaliselt arstile, kuna neil on liialt piinlik. Samas tasuks sellest meedikule siiski rääkida, sest see probleem võib tuleneda terviseprobleemist, millele on lahendus olemas.

5. Mu seedimisega on kõik korras

Kui meestel esineb soolestikuga seotud valu, veritsust või muid muresid, siis sageli nad eiravad sümptomeid, ei räägi arstile kõiki detaile või isegi eitavad haigustunnuste esinemist, rääkis dr Cedrek McFadden.

Mehed hoiavad need enda teada, sest neid vaevab kas piinlikkustunne või hirm selle ees, mis arst võib nende kehast avastada.

Sümptomitest on oluline rääkida, sest need võivad viidata soolesopistustõvele, põletikulisele soolehaigusele, lõhedele või isegi vähile. McFadden rõhutas, et varakult avastatud kasvaja on ravitav.

6. Ma ei norska

Mehed küll ei kuule oma norskamist, kuid kui partner seda arstile räägib, üritavad mehed väidet tagasi lükata või probleemi pisendada, rääkis kliinilise une spetsialist Michael J. Breus.

Samas on on norskamine ja hingamiskatkestused sageli märk uneapnoest, mis mõjutab enam kui 18 miljonit ameeriklast ning võib viia kõrge vererõhu, südamehaiguste või II tüüpi diabeedini.

7. Ma näen ja kuulen hästi

Paljud mehed valetavad või varjavad järjekindlalt seda, kuidas nende nägemine või kuulmine on muutunud halvemaks. Peamine põhjus on ilmselt vanemaks jäämisega seotud stigmades. Regulaarsed kontrollid ja ausus aitaks aga probleeme lahendada enne, kui need muutuvad veelgi tõsisemateks.

8. Mu vererõhk on normaalne

Kõrge vererõhuga meeste puhul on tavaline, et nad ei maini seda terviseküsimustikes. Seda isegi siis, kui vererõhu taset hoitakse hästi kontrolli all, lausus pere- ja hambaarst Jennifer Dean.

Ometi peaksid arstid, eriti hambaarstid, seda teadma, kuna näiteks mõne protseduuri puhul on tarvis kasutada narkoosi ning selleks kasutatav aine võib tõsta vererõhku ning nii võib näiteks keskealistel meestel tõusta südamega seotud tervisehädade risk.