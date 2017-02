Gluteenivaba dieet võib tuua soovimatu kõrvalmõju

Enamik gluteenivabu tooteid kasutab gluteeni sisaldavate teraviljade asendajana riisijahu, kirjutab Med24. Riisis võivad aga akumuleeruda toksilised metallid nagu arseen või metüülelavhõbe.

USA rahvusliku tervise ja toitumise uuringu käigus 2009-2014 kogutud andmeid analüüsiti ise raporteeritud gluteenivaba dieedi kohta ning kõrvutati neid toksiliste metallide ekspositsiooni markeritega veres ja uriinis. Andmed kohandati soo, vanuse, rassi ja uuringutsükli kohta.

7471 uuritavast 73 (vanuses 6-80 aastat) väitsid end olevat gluteenivabal dieedil. Gluteenivaba dieedi järgijatel leiti uriinis arseeni ligi kaks korda kõrgemas kontsentratsioonis, veres elavhõbedat 70% kõrgemas kontsentratsioonis ning uriinis ka veidi kõrgemas kontsentratsioonis kaadmiumi võrreldes gluteenivaba dieedi mitte järgijatega. Seost ei leitud pliiga uriinis või veres ega kaadmiumiga veres.

See on teadaolevalt esimene uuring, mis näitab gluteenivaba dieedi seost kõrgema arseeni, elavhõbeda ja kaadmiumi sisaldusega organismis. Nende metallide püsiva madalas kontsentratsioonis ekspositsiooni mõju tervisele ei ole selge, aga võimalik, et see soodustab vähi või teiste krooniliste haiguste kujunemist.

