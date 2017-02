Vähiravifondile valiti uus juht

Senine tegevjuht Toivo Tänavsuu jätkab fondis mittepalgalise juhatuse liikme ning vabatahtlikuna, teatas fond.

32aastane Kuusemäe on sündinud Kohtla-Järvel, käinud koolis Jõhvis ning elanud Rakveres. Ta on juhtinud pikalt sihtasutust vähi sõeluuringud, mis ennetas vähi teket läbi sõeluuringute ning korraldanud Reformierakonna administratiivtööd Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal.

Kuusemäel on magistrikraad tervishoiu alal Tartu Ülikoolist ning praegu õpib ta doktorantuuris tervishoiu korraldust. Kevadel 2018 kaitseb ta tõenäoliselt doktoritööd rinnavähi teemal.

Fondi tegevusele on Kuusemäe kaasa elanud selle tegutsemise algusest peale. Ta leiab, et Eesti vajas sellist suurepärast algatust juba ammu. «Mind ajendas fondi tegevjuhiks kandideerima peamiselt võimalus reaalselt abivajajaid aidata ning meie ühiskonna jaoks midagi ära teha,» rääkis vähiravifondi värske tegevjuht Katrin Kuusemäe.

Tegevjuht lisas, et tema eesmärk on kindlustada, et ükski Eesti vähihaige ei jääks hädavajaliku abita. «Loodetavasti saan läbi fondi tegevuse kujundada ka Eesti tervishoiupoliitikat.»

Veebruari alguses sai vähiravifond kaks uut nõukogu liiget: Erik Sakkovi ning dr Edward Laane.

Vähiravifond toetas 2016. aastal 40 inimese ravi ning kogus annetustena üle 800 000 euro.

Fondi tegevuskulud moodustasid kõikidest annetustest 6 protsenti, ülejäänud raha kulus vähihaigete raviarvete tasumiseks.