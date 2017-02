Naine sünnitab surmale määratud tütre, et annetada tema organid abivajajatele

Keri Young oli löödud, kui sai teada, et laps, kelle ta jõudis juba Evaks nimetada, sünnib anentsefaalia (aju puudumine lootel) tõttu pooleldi ilma aju ja koljuta, kirjutas Fox News. Loote seisund selgus 20. rasedusnädalal, sünnituse kuupäev on arvatavasti 7. mail. Ema saab tõenäoliselt enne lapse surma temaga koos olla vaid mõne päeva.

Abikaasa Royce arust oli naise otsus väga julge, kuigi see ei pane teda imestama, et naine tahab last sünnitada vaid selleks, et päästa mõne teisi väikese inimhinge elu.

Annetamine tuli Kerile pähe koheselt, kui ta sai olukorrast teadlikuks. «Oma tütre hoidmise ja kallistamise tunne jääb meie sisse alatiseks. Keri sai aru, et see kingitus, mida ta oma kehas kannab, on just see mis loeb,» kirjutas Royce oma Facebooki postituses, mida on jagatud tuhandeid kordi.

Royce, kes töötab kirjanikuna, ütles, et ta naine on kaheksa-aastase abielu jooksul mitmel korral oma tugevust üles näidanud, kuid nii muljetavaldav pole see kunagi olnud. «Mulle jõudis kohale, et ma pole abielus mitte lihtsalt oma parima sõbraga, vaid ka väga erilise inimesega,» lisas ta.