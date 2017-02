Petis väitis, et tuulerõugeid põdenud pisipoisil on vähk

Hiljuti levis Facebookis postitus, mis püüdis tähelepanu hoopis väitega, et kolmesel Jasperil on vähk, kirjutab BBC. Postituse autor väitis, et Facebook annetab lapsele vajaliku operatsiooni jaoks raha, kui kasutajad märgivad postituse meeldivaks või kommenteerivad seda. Alates 1. veebruarist oli postitust näinud üle miljoni Facebooki kasutaja.

Inglismaal Cambridgeshire'is asuvas St Neotsis elav Sarah Allen (36) andis möödunud aasta augustis ajakirjandusele intervjuu, pärast seda, kui tema toona kaheaastane poeg Jasper jäi tuulerõugetesse. Poiss oli pealaest jalataldadeni punaste täppidega kaetud ja tema raviarstid väitsid, et see on kõige hullem tuulerõugete juhtum, mida nad kunagi näinud on. Kõigest 48 tundi varem oli perearstikeskus keeldunud lapsele arsti vastuvõtuaega andmast, sest sealne patsientide registreerimisega tegelev töötaja ei pidanud lapse seisundit piisavalt tõsiseks. Jasperil tuli haiglaravil viibida viis päeva.

Siis aga juhtus midagi ootamatut: petis varastas poisi pildi ja hakkas seda levitama väitega, et lapsel on vähk. Vihane Sarah Allen esitas Facebookile kaebuse, kust sai 10. veebruaril vastuse, et petise konto on reeglite rikkumise pärast kustutatud. 24 tunni jooksul oli see aga jälle Facebookis tagasi, ilma et sellele oleks eelnenud ühtegi selgitust.

Mercury Press and Media Ltd / Caters News Agency / Scanpix

Postituse tekst: Sellel väikesel poisil on vähk ja ta vajab operatsiooni jaoks raha. Facebook on otsustanud aidata, annetades talle järgmise summa: 1 meeldimine = 2 dollarit, 1 kommentaar = 4 dollarit, 1 jagamine = 8 dollarit. Palun ära keri alla, ilma et oleksid trükkinud sisse sõna «Amen» (e k aamen).

Profiili omanik on jätkanud samasisuliste postituste tegemist, kuid nüüd on ta tekstile, milles on sõnad «väikesel beebil on vähk» lisanud kokku ligikaudu saja teise lapse pildid, kusjuures ühel pildil on näha habemega noormees.

Sarah Alleni sõnul oli teda ette hoiatatud, et palju avalikkuse tähelepanu saanud poja pilte võidakse varastada, kuid ta ei oleks osanud isegi mitte ette kujutada, et neid hakatakse kasutama sellisel eesmärgil. Paraku on sellised postitused Facebookis viimasel ajal kiiresti levima hakanud. Näiteks postitab üks end Pooran Singhiks nimetav kasutaja pilte haiglas viibivatest lastest ja väidab, et inimesi, kes neid pilte ei jaga, tabab aastaid halb õnn.

Konto omanik ei ole siiani vastanud ajakirjanike küsimustele selle kohta, miks ta sellise pettusega tegeleb. Küll aga on sel teemal sõna võtnud veebiturvalisuse teemalist blogi pidav Graham Cluley, kelle sõnul on tõenäoliselt tegemist nii-öelda meeldimiste kogumisega (like farming). Sel puhul püüavad petised kõnetada inimesi mõne Facebooki postitusega, misjärel nad hakkavad neilt näiteks infot välja petma või postitama nende ja nende sõprade lehtedel reklaamtekste.

Facebooki esindajad kohatu postituse kohta sõna võtma ei nõustunud, sest nende sõnul uurib ettevõte veel kaebusega seotud asjaolusid.