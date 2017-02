Värske uuring: see harjumus võiks aastas ära hoida miljoneid surmasid

Londoni Imperial College'i teadlased analüüsisid 95 uuringu käigus ligikaudu kahe miljoni inimese kohta kogutud andmeid ja avastasid, et parim kogus puu- ja köögivilju on kümme portsjonit päevas, kirjutab The Guardian. Teadlased hindasid kokku 47 000 insuldi, 43 000 südamehaiguste, 81 000 südame-veresoonkonna haiguste ja 112 000 vähi juhtumit ning 94 000 surma.

Tavaliselt arvatakse, et juba 200 grammi puu- ja köögiviljade söömine vähendab insuldiriski 18, südamehaiguste riski 16 ja üldist enneaegse surma riski 15 protsenti. Värske uuring näitab siiski, et tegelikult tuleks aedvilju krooniliste haiguste vältimiseks süüa neli korda rohkem.

«Meie tulemused näitavad, et kuigi viie portsjoni puu- ja köögiviljade söömine päevas on hea, on kümme portsjonit isegi parem,» rääkis uuringu juhtiv autor dr Dagfinn Aune. Kuni 800 grammi aedviljade söömine päevas vähendab teadlaste sõnul südamehaiguste riski 24, insuldiriski 33, südame-veresoonkonna haiguste riski 28, vähiriski 13 ja enneaegse surma riski 31 protsenti.

Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et kõik puu- ja köögiviljad ei ole sama toimega. Südamehaiguste ja insuldi vastu aitavad kõige paremini õunad, pirnid, tsitruselised, värske roheline salat ja kapsalised, nagu näiteks brokoli ja lillkapsas. Vähiriski vähendamiseks peaksid menüüsse aga kuuluma herned ja teised rohelised köögiviljad, kapsalised ning kollased ja oranžid köögiviljad, nagu piprad ja porgandid.

Aune sõnul on tõestatud, et aedviljad aitavad alandada kolesteroolitaset ja vererõhku, parandada veresoonte tervist ja tugevdada immuunsüsteemi. Selle põhjuseks võivad olla puu- ja köögiviljades leiduvad toitained. «Näiteks on neis palju antioksüdante, mis võivad vähendada DNA-kahjustusi ja vähiriski,» rääkis teadlane. Vähki võivad aidata ära hoida ka kapsalistes leiduvad glükosinolaadid.

Mis puutub toorestesse ja keedetud köögiviljadesse, siis nende mõjus teadlased märgatavaid erinevusi ei leidnud.