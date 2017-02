Aidsi haigestumine kahekordistus ühe aastaga

Diagnoos liiga hilja

Vanemspetsialisti sõnul võib hoolimata ravist siiski mõni HIVi nakatunu aidsi jääda, kõik sõltub ravisoostumusest ja kaasuvatest haigustest, aga ka elustiilist. «Lisaks diagnoositakse meil HIV sageli hilja – inimesed on juba aastaid olnud HIVi nakatunud ja immuunsüsteem nõrgenenud, siis võib ka kergemini nn aidsi jääda,» rääkis Rüütel. Näiteks aastatel 2010–2014 oli neli protsenti uusi HIVi juhte sellised, kus inimesele sai kohe panna ka aidsi diagnoosi.

Terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri sõnul on olnud juhtumeid, kus inimene pole viirusekandlusest teadlik ja kuuleb HIVist esimest korda alles siis, kui mingi haiguse varjus tuleb välja, et tegelikult põeb ta juba aidsi.

«Isegi kui HIV-ravi on ette nähtud riigi kulul, ei ilmu kõik nakatunud ravile või ei tee ravi korrapäraselt, mis võib jällegi lõppeda aidsi haigestumisega,» sõnas Saluri. «Kõik on inimesed, kõik on erinevad, kõigil, kellel on HIV, on teoreetiline võimalus, et HIV-nakkus areneb edasi aidsiks.»

HIV-epideemia algas Eestis 2000. aastal, kui uute juhtude arv kasvas järsult. Enamik uutest juhtudest registreeriti toona Ida-Virumaal (92 protsenti), aga märkimisväärselt suurenes nakatumine ka Tallinnas. Alates 2002. aastast on uute HIVi juhtude avastamine langenud nii meeste kui ka naiste seas.

Kui epideemia alguses levis HIV narkomaanide seas, siis eelmisel aastal tehtud uute diagnoositud HIVi juhtude analüüs näitab, et oluliselt on kasvanud nakkuse heteroseksuaalne levik, samuti diagnoosi saanute keskmine vanus nii meeste kui ka naiste seas. Üldiselt on viiruse levik Eestis stabiliseerunud, kuid püsib jätkuvalt kõrgel tasemel.