Spetsialistid räägivad: kõik, mida on tarvis teada hääle kasutamisest

Esimesena sai sõna Ida-Tallinna keskhaigla vokaalpedagoog Kalev Keeroja, kes rääkis, kuidas nende juures vaadatakse pisikese kaameraga läbi nina neelu ja kõri häälepaelte tööd. Selleks, et patsiendi häälest täit selgust saada on korraga teda uurimas nii arst, logopeed kui ka hääleseadja.

Keeroja ütles, et laulmisel ja rääkimisel pole selles mõttes suurt vahet, et see mis on laulmisele hea on ka rääkimisele hea ning see, mis ühele halb on ka teisele halb. Üldiselt satuvad tema sõnul häälekabinetti igasugused inimesed. Nii noored poisid, kes on lihtsalt suutnud oma hääle ära karjuda kui ka professionaalsed lauljad.

«Mõned hääleõpetajad saadavad laulja arsti juurde ideega, et nemad saavad hääle korda teha – see pole kõige ratsionaalsem mõtteviis,» ütles ta. Vokaalpedagoogi sõnul on ka neid, kes näiteks kevadel laulsid veel ilusti, aga sügisel ei tule enam üldse häält välja. Mõnel on hääle murdeperiood lihtsalt pikem, sel juhul ei tohi väga karmilt uuel hooajal alustada.

Keeroja soovitas lugeda Oren Browni raamatut Discover Your Voice, mis annab häid nõuandeid häälekasutamisest. Raamatust tõi vokaalpedagoog välja mõned viisid, kuidas on võimalik oma häälele liiga teha: liigpalju laulmist, liigvali laulmine (näiteks sooviga ennast kuulda), kõrgete nootide pingutamine, madalate nootide pigistamine, jäik kehahoiak, valed rääkimisharjumused (kunstlikult kõrgelt või madalalt) jne.

«Laulmine on nagu sport, ei saa niimoodi, et ainult esmaspäeviti heidan kolm tundi ketast,» viitas Keeroja, et häält tuleb treenida pidevalt.

Terves kehas terve hääl

Füsioterapeut Kirsti Pedak rääkis, kuidas näiteks ainuüksi kehahoiak võib lauljatele hääleprobleeme põhjustada, seda sellepärast, et vokaalne mehhanism hõlmab nii kõhu- ja seljalihaseid kui ka rinnakorvi, kopse, neelu, suuõõnt ja nina – iga komponent neist täidab olulist funktsiooni hääle tootmises. «Hingamises osalevad enim kõhulihased, seejärel roietevahelised lihased, rinna- ning seljalihased,» ütles ta.

«Kui miski teeb laulmisel häda, siis ei pruugi see olla eile juhtunud, vaid hoopis varem, sest muutused kehas võtavad aega,» rääkis Pedak. Ükskõik, milline lihasmuutus võib mõjutada ka häält, sest kõik on omavahel seotud.

Pedaki sõnul räägitakse lauljate puhul just korsettlihasest, mis on vaagna, kehatüve ja õlavöötme vaheline koostöö ja terviklikkus. Laulmise puhul on oluline kõiki neid lihaseid ka treenida, seega vajab keha tavapärast liikumist, väikest kõndi, mis tekitaks hingamisele rütmi ning varustaks keha hapnikuga.

Pideva istumise tulemusel on tekkinud füsioterapeudi sõnul see, et organism ei varusta teatud kehaosasid enam piisavalt, sest pole ju mõtet toita seda, mis niikuinii ei tööta. «Selleks ongi vaja päevas 10 000 sammu liikuda, et saaksime selle hapnikurikka vere,» ütles ta.

«Jõusaal on laulja surm, sest see tõmbab lihase üles, aga kõõluse hästi lühikeseks. See, mis annab lihasele vastupidavuse on aeroobne treening – sõbraga väljas käimine nii, et saad veel normaalselt rääkida, see on selline paras,» selgitas Pedak.