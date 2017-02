Emakakaelavähk – kas vaktsineerida või mitte?

Tütarlaste vaktsineerimine emakakaelavähki tekitava papilloomviiruse ehk HPV vastu on kavas lisada uuest aastast riiklikku immuniseerimiskavasse. On neid, kes peavad seda otsust õigeks, ja neid, kes arvavad, et vaktsineerida pole vaja või et see on lausa kahjulik.