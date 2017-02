Krilliõli – üks parimaid oomega-3 rasvhapete allikaid

Seenioritele

Krilliõlis sisalduvad oomega-3-rasvhapped vähendavad tõhusalt südamehaiguste riski, mõjutades soodsalt vere lipiidide triglütseriidide taset ja aitavad hoida vererõhu normaalsena. Kliinilised uuringud on näidanud, et 300 mg krilliõli vähendab märgatavalt valuaistinguid, jäikust ja funktsionaalseid häireid juba seitsme päevaga.

Lastele

Igas sekundis tekib kuni 2 miljonit uut närvi sünapsi. Lapse aju mass ja kuju saavutab maksimumi juba 5-aastaselt ning rohkem see ei muutu. Kõige võimsam areng toimub selles aju osas, mis vastab emotsioonidele, kõnele ja abstraktsele mõtlemisele. Oomega-3 on vajalik uute närvide ja nägemise arenguks 365 päeva aastas ja 24 tundi ööpäevas. Kasvuperioodil on oomega-3-rasvhapped väga suure tähtsusega.

Maitsvaim võimalus krilliõli võtmiseks on tarbida LYL krilliõli želeekarukesi. Karukeste koostises on krilliõli oomega-3-fosfolipiidid ja astaksantiin ning neile ei ole lisatud muid vitamiine, et võimaldada igas karukeses maksimaalne kogus oomega-3-rasvhappeid. 100% toote maitse testimisel osalenud lastest leidis, et toode on maitsev ja söödav. Koostises on kasulik steeviasuhkur, mis ei kahjusta hambaid.

Naistele

Nahk on ainuke inimese organ, mis on võimeline võtma toitained nii seest- kui ka väljastpoolt. Ainult seespidiselt tarbitavad ained toimetatakse verega igasse keharakku. Oomega-3 parandab naha, küünte ja juuste tervist ning aeglustab keha vananemisprotsessi. Krilliõli aitab vähendada ka premenstruaalseid vaevuseid ning kehakaalu. LYL krilliõli sarjast leiab ka LYL krilliõli B Active preparaadi, mille koostist on täiendatud kuue kõige sagedamini puuduoleva B-grupi vitamiiniga – B2, koliin, B6, biotiin, foolhape ja B12. Need vitamiinid on vajalikud juustele, küüntele, nahale, närvidele, energia jaoks ja ainevahetusele. B-grupi vitamiinide puudus tekib juhul, kui igapäevane menüü koosneb peamiselt valgest saiast, pastast, valgest riisist ja muudest valgest jahust toodetest.

Meestele

Meeste suremus südame- ja veresoonkonna haigustesse on kõrge ja see on üks peamiseid põhjuseid meeste suremuses. Seejuures on huvitav, et meeste erektsioonihäirete põhjuseks on südamehaigused. Impotentsus on üks levinumaid meeste seksuaalprobleeme, mis võib ilmneda südamehaiguste eelseisundina ning samuti ka tagajärjena. Oomega-3-rasvhapped on tõhusad südamehaiguste riski vähendamiseks, avaldades soodsat mõju koleseteroolile, vererõhule ja südametalitlusele ning samuti parandavad need rasvade ainevahetust ja alandavad kehakaalu. LYL krilliõli tuleks võtta kuni kaks kapslit päevas enne sööki.