Lugeja küsib: kuidas valida avokaadosid ja banaane, et need oleksid parajalt küpsed?

Vastab toitumisnõustajat ja tervise arengu instituudi projektijuht Kristin Salupuu.

Soovitan valida kahjustamata ning muljumisjälgedeta puu- ja köögiviljad. Seejuures tuleks ka ise viljade käitlemisel olla hoolas. Söömisküps avokaado on katsumisel pisut vetruv ja raputamisel peaks olema kuulda tuuma liikumine. Ka toored avokaadod valmivad soojas toas mõne päevaga. Kui neid näiteks hoida koos etüleeni eritavate banaanidega, siis isegi kiiremini.

Avokaadot ei tasuks süüa ei toorena ega ka üleküpsenuna, kuna ta maitse on sellisel juhul ebameeldiv ja kibe. Banaanid muutuvad küpsemisel rohelisest kollaseks ja edasi pruuniks. Selle kohta, milline on kõige õigem aeg banaani süüa, on palju vastuolulist infot, mistõttu soovitan seda teha vastavalt maitse-eelistustele.

Toitumisnõustajana puutun kokku paljude inimestega, kes on toitumise enese jaoks muutnud justkui tuumateaduseks. Puu- ja köögiviljade toitaineline koostis, sealhulgas vitamiinide ja mineraalainete täpne sisaldus, sõltub küll väga paljudest teguritest – näiteks sordist, optimaalsest küpsusastmest ja säilitustingimustest – kuid kahjuks on kõige toitainerikkamate viljade määramine ilma toiduanalüüse teostamata võimatu.

Sellise hinnangu andmine pole tegelikult ka vajalik. Ükski toit üksi pole tervislik. Iga toidu puhul võime tuua vähemalt viis põhjust, miks see on kasulik, ja siis vähemalt sama palju põhjuseid, miks me seda toitu (nii palju) sööma ei peaks. Tasakaalustatud ja mitmekesine toitumine, sealhulgas piisaval hulgal (vähemalt 500 grammi päevas) erinevate puu- ja köögiviljade igapäevane söömine, energiasaamisega tasakaalus olev füüsiline koormus, piisav ööuni ja enesega rahul olemine – kõik see tagab parema tervise ja aitab ennetada mitmeid haigusi.