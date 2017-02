Väike Jürgen sai uppumisõnnetuses raske ajukahjustuse

Jürgen oli uppumisõnnetuse tagajärjel pikalt koomas ning sai raske peaaju kahjustuse, teatas lastefond. Tal on madal teadvuse tase ning spastiline tetraparees ehk kõikide jäsemete jäikus koos lihaste tahtmatute kokkutõmmetega. Poiss vajab aeg-ajalt lisahapnikku ning pidevat aspireerimist ehk hingamisteede puhastamist tekkinud eritistest.

Jürgenit toidetakse spetsiaalse ravitoiduseguga gastrostoomi kaudu. See on kõhule tehtud avause kaudu makku suunatud väike sond. Ravitoidule kulub tema perel ühe aasta jooksul ligi 2000 eurot. See summa on märkimisväärne arvestades kõiki teisi puudega lapse hooldamisega kaasnevaid kulutusi. Seetõttu pöördus pere lastefondi poole, kes otsustas Jürgenit oma heade annetajate abiga toetada.

Et kõik ravitoitu vajavad lapsed, kelle pered on lastefondi poole pöördunud või veel paari aasta jooksul pöörduvad, saaksid vajalikku abi, on lastefond ellu kutsunud kampaania «Üleannetus», mille eesmärgiks on koguda summa, mis võimaldaks aidata 30 ravitoitu vajavat haiget last kahe aasta jooksul. Kõikidel headel inimestel on võimalik anda oma panus Jürgeni ja teiste ravitoitu vajavate laste toetuseks kampaania veebilehel.

Ravitoit on spetsiaalne toidusegu, mis sisaldab väikese koguse kohta konsentreeritud hulgal toitaineid ning on paljude haigete laste jaoks ainus viis, kuidas nad normaalseks eluks ja kasvamiseks hädavajalikud toitained kätte või üleüldse süüa saavad. Nii on neil rohkem jõudu oma haigusega toimetulekuks – nad saavutavad normaalse kehakaalu, arenevad füüsiliselt ning on parema immuunsusega ja seega tervemad.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid Eesti-üleseid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks lastefondi kodulehel. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palub lastefond kirjutada e-posti aadressile info@lastefond.ee.