Saage tuttavaks: Eesti kõige tublimad tervisedendajad 2017

Elmo Krumm on tunnustajate sõnul koos Pisisaare spordikeskusega toonud Jõgevamaale uue sportliku hingamise, pakkudes jõukohaseid liikumisvõimalusi kõigile. Elmo on viinud Jõgevamaa taas Eesti kaardile läbi spordiürituste, kuhu tulevad osalejad kokku üle terve Eesti. Luues armastust ning kirge liikumise vastu parandab Elmo Krumm kogu Jõgevamaa tervist ning heaolu ning on üritusi korraldades vältinud alkoholi tarbimise võimalusi.

Eriti tänuväärne on asjaolu, et korraldatud üritustel on alati mõeldud ka lastele, mis loob uue võimaluse – minna ja sportida kogu perega ning õpetada lapsi juba varakult sporti ja liikumist armastama ning harrastama. Eestil on suur mure. meie noored ei liigu piisavalt ning alustavad alkoholi tarbimist varakult.

Järvamaa – Olesya Zdobnykh

Zdobnykh on nõustaja, kaine alkohoolik ning elav näide sellest, kuidas on võimalik elada täisväärtuslikku elu ilma sõltuvust tekitavate aineteta. Ta on alkoholi ja narkootikumideta elanud nüüdseks neli aastat. Selle asemel on ta tegelenud alkoholikahjude vähendamisega maakonnas. Zdobnykh näeb probleemi ja selle põhjuseid tervikuna – alkoholism, narkomaania ja HIV ning on andnud oma panuse sõltlaste nõustamiseks.

Ta on jaganud AA-infot koosolekute kohta Paide linnavalitsuse sotsiaalosakonnas ja sotsiaalkeskuses ning edastanud infot ning teavitanud AA rühma toimimisest Paides. Ta on külastanud Paide politseijaoskonda, et edastada teavet ning soodustada koostööd politseinike ja Paide AA grupi vahel. Politseinikud on samuti külastanud Paide AA rühma koosolekut ning veendunud selle programmi tõhususes. Zdobnykh on käinud vähemalt üht ema ja tema alkohoolikust teismelist poega kodus nõustamas. Selle külaskäigu tulemusena tuli noormees AA-koosolekule.

Zdobnykh osaleb mitmes alko- ja narkovastastes programmis Tallinnas ja Viljandis, tehes tihedat koostööd dr Nelli Kalikovaga. Peale selle on ta usin õppija Paide täiskasvanute gümnaasiumis, kus ta on samuti teinud alkoholi kuritarvitamisega kaasnevate kahjude osas selgitustööd ning jaganud infot.

Ta on tunnustajate sõnul väga energiline, innovaatiline, ettevõtlik isiksus, kes haarab kinni igast võimalusest, et jõuda alkohoolikuteni ja neile erinevaid tugiprogramme pakkuda.

Läänemaa – Varje Ojala-Toos

Ojala-Toos on Lihula vallavanem ja visionäär, kelle kohta kehtib lause, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Tema eestvedamisel on tõestatud, et ka väikesed vallad suudavad areneda, kui on olemas piisavalt õhinpõhiseid inimesi ning tarmukaid eestvedajaid.

Just Ojala-Toos avatus kõigele uuele ning võime kaasata isemõtlevaid, kompetentseid, rõõmsaid ja innovaatilisi inimesi, on põhjus, miks Lihula vald on viimastel aastatel arenenud ja silma paistnud rohkem, kui mõni teine. Paljud projektid ettevõtjatega, vabatahtlikega, MTÜdega, on teoks saanud Lihulas just seetõttu, et neid on vallavanema eestvedamisel hästi vastu võetud. Kõik ideed, mis aitavad arendada valda ja laiemalt ka Lääne piirkonda, on saanud tugevat toetust.

Lääne-Virumaa – Annela Floren

Floren on heade teadmiste ning praktiliste kogemustega politsei-ja piirivalveameti Ida prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik. Ta on aktiivne Lääne-Viru tervisenõukogu liige, kes panustab alati nii nõu kui jõuga erinevatesse ettevõtmistesse.