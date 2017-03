Lugeja küsib: mida söödetakse kanadele, et munakollane oleks ilusat värvi?

«Olen kuulnud, et poemunad on seest eriti ilusad kollased seetõttu, et kanadele söödetakse aineid, mis munakollase värvi muudavad. Kas see vastab tõele? Kui jah, siis kas need ained võivad tervist kahjustada ja kas neid pannakse ka ökomunade sisse?» küsib lugeja.