Sõmera hooldekodu tulevik teeb saarlastele muret

«Kohalik kogukond on mures, kuna vastuseta on jäänud mitu küsimust,» tõdes Hanso 23. veebruaril sotsiaalkaitseministrile saadetud kirjas, kirjutas Saarte Hääl. «Vastuste saamiseks on nad pöördunud riigikogu liikmete poole.»

Hanso küsib ministrilt, kas erihoolekande reformi raames tehtud Sõmera Kodu sulgemisotsus on lõplik ning kas on võimalik, et mingi osa likvideerimisele minevatest kohtadest jäetakse siiski alles.

«Kuidas kohalik kogukond ja Saaremaa avalikkus olid kaasatud reformiprotsessi arutellu?» uuris Hanso Ivalt. «Kas ja kuidas võetakse arvesse kogukonna, töötajate ning teenust saavate isikute ja nende eestkostjate arvamusi?»

Samuti tunneb Hanso huvi, kui paljud Sõmera Kodu töötajatest kaotavad reformi käigus töö.

«Milline on Teie ettepanek neile inimestele uue töökoha leidmiseks?» küsis Hanso ministrilt. «Valitsus kavandab ühe regionaalpoliitilise meetmena viia Tallinnast välja suure hulga töökohti. Kuidas Teile tundub, kas Sõmera Kodu näitel viiakse ellu hoopis vastupidist poliitikat, mille raames regioonides kaotatakse töökohad?»

SDEsse kuuluv Hanso ütles, et esitas koalitsioonikaaslasest ministrile täiesti põhjendatud küsimused, millele on vastust vaja. «Meie ehk siis Saaremaa inimesed oleme Sõmera Kodu tuleviku teemal õigustatud saama kogu informatsiooni,» ütles Hanso Saarte Häälele, lisades, et tema poole on murega Sõmera Kodu tuleviku pärast pöördunud paljud inimesed. «Leian, et muu hulgas ka Saaremaalt valitud riigikoguliikmena on minu kohus meie inimesi nii otseselt puudutavaid teemasid tõstatada,» rääkis ta. «Mulle tundub, et meie inimesed on selles küsimuses pandud lihtsalt fakti ette ning nende kaasamine ja teavitamine pole olnud piisav.»

Loe pikemalt Saarte Häälest.