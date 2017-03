Veel üks suur tunnustus ehmatas Ants Väärsi tooli külge kinni

Vastuvõtul tunnustati tublisid vallakodanikke, ettevõtteid ja ühendusi ning anti üle vallavolikogu tunnustused. Aasta Tegija tunnustuse pälvis teiste väärikate seas ka Ants Väärsi kui koostööpartner eakate abistamisel ja invatranspordi korraldamisel.

Ants Väärsi rääkis, et ehmus oma nime kuuldes esmalt tooli külge kinni, sest sellist meelespidamist ta ei oodanud, ja vallavanema vastuvõtul on ta varemgi käinud. «Tegelikult tahaksin hoopis mina Põlva valda tänada, kes on inimeste aitamise südameasjaks võtnud,» ütles invataksojuhist abistaja. Põlva vald toetab invataksoteenuse osutamist, makstes kinni osa teenuse hinnast.

Ants Väärsi on inimene, kelle töö väärib ülimat austust: ta pakub juba viiendat aastat invataksoteenust, kusjuures tegu pole äri, vaid otsese abistamisega. Ants Väärsi siiras soov on aidata piirkonna sotsiaaltöötajatel lahendada probleeme, ta tahab parandada vanurite ja liikumispuudega inimeste elukvaliteeti ning soovib seda teha võimalikult soodsalt, töötada palgata ja heategevuseks.