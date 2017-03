Viis moodust, kuidas hoida oma aju heas vormis

«Kui rääkida ajusõbralikust toitumisest, siis on minu lemmikuteks lõhe, avokaado, muna, pähklid ja seemned ning kookos- ja oliiviõli,» rääkis Swart Business Insiderile. «Kuigi inimese aju kaalub ainult kaks kuni kolm kilo, olles väga väike osa kogu keha kaalust, on tervislik toitumine ka aju jaoks oluline, sest see osa kehast vajab toimimiseks toidust saadavat glükoosi.»

Täielikuks väljapuhkamiseks on ajul und vaja seitse kuni kaheksa tundi, seepärast ongi uni ajule väga oluline. «Unepuudus võib järgmisel päeval vähendada sinu IQ taset,» selgitas ta.

Joomine tähendab seda, et iga keha 30 kilogrammi kohta tuleks inimesel juua liiter vett päevas. Keskmise mehe kohta teeb see umbes kolm liitrit päevas.

Hingamise all peab Swart silmas seda, et enne pingelist kohtumist võiks kümme korda sügavalt sisse ja välja hingata, sest see annab ajule lisajõudu. «Ideaalis aitaks hingamisele kaasa ka see, kui suudaksite päevas läbida 10 000 sammu,» lisas ta.

Teaduslikud allikad tõestavad, et 12 minutit meditatsiooni päevas alandab stressihormoonide taset, mis annab ajule rohkem aega, enne kui hakkab emotsiooni pealt reageerima. See omakord mõjutab aga sinu käitumist ja mõtlemist.