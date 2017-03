Ülekaalulisi nõustav staartreener sai südameinfarkti

Teleseriaali «Biggest Loser» (suurim kaotaja) juht Harper tunneb end praegu enda sõnul juba paremini, kirjutab Newsmax. «Ma arvan, et olete kõik kuulnud, mis juhtus,» kirjutas ta esmaspäeval Facebookis. «Eile kahe nädala eest oli mul südameinfarkt. Tunnen end paremini. Võtan asja rahulikult... Mul on vedanud, et mul on nii head sõbrad ja pere, kes minu eest praegu hoolitsevad.»

Harper (51) võttis saate «Biggest Loser» juhtimise üle möödunud aastal, pärast seda kui ta oli seal 2004. aastast treenerina töötanud. Saates võistlevad omavahel ülekaalulised inimesed. Ahvatlevaid auhindu jagatakse neile, kes suudavad võrreldes oma varasema kehakaaluga kõige rohkem kaalust alla võtta.

Harper on vegan ja võitleb aktiivselt loomade õiguste eest. Tema käe all on valminud ka 60-päevane kaalulangetusprogramm «Daily Burn» (igapäevane rasvapõletus).

Mees kukkus kahe nädala eest kokku New Yorgi spordiklubis trenni tehes. Üks trennis olnud arst kasutas Harperi elus hoidmiseks koha peal olnud spordivarustust. Harper kaotas teadvuse ja ärkas haiglas alles kahe päeva pärast.

Nüüd on Harper haiglast välja saanud, kuid peab siiani kandma südamemonitori, et arstid saaksid ta südame tööl silma peal hoida. Kuigi telestaar elab Los Angeleses, viibib ta praegu veel New Yorgis, sest arstid soovitavad tal praeguses olukorras lendamisest hoiduda.

Harper ei arva siiski, et südameinfarkt võiks olla seotud tema toitumise või eluviisiga, vaid paneb selle geenide arvele. Varem on südameinfarkti tagajärjel surnud tema ema.