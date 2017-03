«See on hea, et Saare maakonna näitajad keskmisest paremad on, aga alati saaks veel paremini,» leidis perearst Mari Soots. «Paraku on ju neid lapsevanemaid, kes oma lapsi siiski vaktsineerida ei soovi.»

Dr Sootsi sõnul vaktsineerimisest keelduvatel lapsevanematel kindlat põhjendust polegi, kirjutas Saarte Hääl.

«Kardetakse, et vaktsiinid on kahjulikud – selline müüt ju liigub,» lausus tohter, lisades, et tema praktika jooksul pole küll ette tulnud, et kaitsesüstimine tüsistusi kaasa toonuks. «Olen neilt vanematelt küsinud, et kui nad ise on ju kõik vaktsineeritud, miks nad siis oma last tänapäevaste puhaste vaktsiinidega kaitsta ei taha.»

Terviseameti andmetes riikliku immuniseerimiskava täitmise kohta on näiteks kirjas, et poliomüeliidi vastu vaktsineeriti 97,5 protsenti Saare maakonna 2-aastastest lastest. Eesti keskmine näitaja oli selles osas 93,7 protsenti.

Rotaviiruse vastu sai kaitsesüsti 91,5 protsenti üheaastastest Saare maakonna lastest, Eesti keskmine oli aga 86,8 protsenti.

Maakonna 278-st kaheaastasest lapsest olid mullu difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu vaktsineeritud 97,5 protsenti (Eesti keskmine 93,7 protsenti).

Leetrite, mumpsi ja punetiste vastu 95,7 protsenti (Eesti keskmine 95,7 protsenti)

B-viirushepatiidi vastu 92,5 protsenti (Eesti keskmine 92,5 protsenti)

Meningiiti põhjustava Hib-nakkuse vastu aga 97,5 protsenti (Eesti keskmine 93,8 protsenti).

Ka on Saare maakonnas vaktsineerimisest keeldunuid vähem kui Eestis keskmiselt.

Täielikku statistikat kõikide maakondade kohta näeb siit.