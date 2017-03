Nipinurk: kuidas saada aru, kui palju suhkrut sa päevas sööd?

Tema soovitus on päevas tarbida mitte rohkem kui 40 grammi lisatud suhkrut. Üks lihtsamaid viise suhkrukoguse näitlikustamiseks on see, kui võtad mingi toote suhkruhulga ja jagad selle neljaga, siis saad vastuseks mitu teelusikat suhkrut sellest kogusest saab. Ehk kui jagad 40 grammi neljaga tähendab see, et päevas võiks süüa kümme teelusikatäit lisatud suhkrut.

Tüüpilises karastusjoogi purgis (330 ml) on lisatud suhkrut umbes 36 grammi, see tähendab, et purgi limonaadi sees on üheksa teelusikatäit suhkrut.