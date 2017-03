Ööpäevaringset abi saab perearsti nõuandetelefonilt 1220

Nõuandetelefonile vastavad pikaajalise kogemustega meditsiinitöötajad 24 tundi ööpäevas nii nädalavahetustel kui ka riigipühadel. Kui tundub, et tervisemure on lausa eluohtlik või tekib kahtlus, et see haigus võib kiirelt süveneda, tasub pöörduda erakorralise meditsiini osakonda (EMO). Kui te ei ole päris kindel, kas tervisemurega peaks pöörduma kohe haiglasse või tasub oodata perearstile pääsemise aega või küsida nõu apteegist, aitab alati nõuandetelefon 1220, kes nõustab teid edasiste sammude osas.

Sama kehtib ka kiirabi puhul, kui te ei ole eluohtlikus olukorras. Eluohtlikus olukorras helistage alati 112. Kuid, kui teil on mure, mis ei vaja kohest kiirabi, siis helistage 1220 ning nõustaja aitab jõuda selgusele, kui kiiret abi tervisemure vajab ja mida oleks kõige otstarbekam ette võtta. Kui olete helistanud 1220-le ja kõne ajal selgub, et tarvis on vältimatut arstiabi, suunatakse kõne edasi numbrile 112, kust saadetakse vajadusel välja kiirabi.

Oluline on ka teada, et perearsti nõuandetelefonil saab abi nii eesti kui ka vene keeles ning abi saavad kõik inimesed – ka need, kellel pole kehtivat ravikindlustust või kes elavad välismaal.

Nõuandetelefonile helistades tuleb kirjeldusega olla võimalikult täpne, sest nõustaja ei ole teie kõrval ja füüsilist abi ta läbi telefoni pakkuda ei saa. Küll aga saate võimalikult täpse nõuande saamiseks ise nii mõndagi ära teha:

võimalusel kraadige ennast või abivajajat, kelle pärast helistate, et nõustajal oleks hõlpsam nõu anda (NB! Eriti oluline väikelaste puhul);

võimalusel ja vajadusel mõõtke vererõhk (ja pulsisagedus) ning pange paberile kirja;

ravimite tarvitamisel vaadake järele, milliseid ravimeid te võtate, pange need telefoni kõrvale valmis, et nõustaja saaks vajadusel küsida nende toimeaine kohta;

võimalusel pange paber ja pliiats telefoni kõrvale valmis, et saaksite vajadusel koduse ravi juhised kirja panna.

Milliste muredega võib nõuandetelefoni poole pöörduda?

Tervisemuresid on erinevaid. Kui puudub kindlus õigesti käituda, siis tasuks alati nõu küsida. Isegi teadlikel inimestel läheb ärevas olukorras meelest, mis põletuse korral teha tuleb või millised oleks õiged vahendid lapse palaviku leevendamiseks. Nõuandetelefoni töötajad tegelevad igapäevaselt ka küsimustega, mis puudutab ravimeid. Näiteks, kui on ununenud, mitu korda päevas ravimit manustada tuleb. Sellisel juhul on kindlasti vaja teada täpset ravimi toimeainet, mis tuleks enne nõuandetelefonile helistamist järele vaadata.

Oluline teada

Pidage meeles, et õhtuti ja pühade ajal on liinile rohkem helistajaid. Siis on perearstikeskused suletud ja perearstid ei ole kättesaadavad. Niisugusel ajal tuleb arvestada, et kui on palju helistajaid, suunatakse kõne ooterežiimile.

Kui küsimus ei ole kiireloomuline, võib ootamise asemel helistamist mõne aja pärast uuesti proovida. Helistades kuulete esmalt sissejuhatavat teksti ning alles seejärel saab ühenduse kõnekeskusega. Helistaja kulud piirduvad vaid kõneteenuse maksumusega helistatavalt numbrilt.

Hea teada

perearsti nõuandeliinilt 1220 saab juhiseid terviseprobleemide korral;

välismaalt helistades tuleb valida +372 634 6630;

helistaja isik jääb anonüümseks;

nõu antakse nii eesti kui vene keeles;

helistada võivad kõik olenemata ravikindlustuse olemasolust.

Helistamise hinnad

Helistades lauatelefonilt lühinumbrile 1220, on esimesed viis minutit helistajale tasuta (v.a Starmani ja Tele2 võrgust), pärast viiendat minutit tasub helistaja kõne eest kohaliku kõneminuti hinna alusel.

Helistades mobiiltelefonilt lühinumbrile 1220, toimub helistamise eest tasumine alates esimesest minutist telefonioperaatorite hinnakirjade alusel (Telia võrgust 0,2278 €/min, Tele2 võrgust 0,23 €/min, Elisast 0,21 €/min, seisuga 1. jaanuar 2016).