Kümme toitu, mis aitavad maksa mürkide eest kaitsta

Maksa aitavad puhastada näiteks roheline tee, greip ja oliiviõli, kuid ka paljud teised toidud, kirjutab Terviseuudised.

Greip

Greip on suurepärane vahend kantserogeensetest ainetest puhastumiseks. Ekspertide sõnul aitab greibimahl maksast väljutada kantserogeene ja muid toksiine. See puuvili on rikas ka C-vitamiini ja teiste antioksüdantide poolest. Antioksüdandid kaitsevad rakke kahju tekitavate vabade radikaalide eest.

Roheline tee

Roheline tee on juba ammu osa traditsioonilisest Aasia riikide meditsiinist nii Hiinas, Indiast, Jaapanis kui ka Tais. See maitsev jook on asamuti rikas antioksüdante poolest, mis aitavad maksa puhastada ja parandavad selle tööd.

Küüslauk

Küüslauk (Allium savitum) on looduse ime. Inimene on kasutanud küüslauku rohkem kui 7000 aastat. Küüslauk on suurepärane ka maksa jaoks, aidates aktiveerida maksas ensüümid, mille abil maks toksiinid välja toimetab.

Küüslaugus leidub rikkalikult seleeni ja spetsiifilise lõhnaga allitsiini, mis on väga tugeva bakteritsiidse toimega lenduv antibiootikum. Need kaks looduslike ühendit aitavad maksal puhastuda. Küüslauk remondib ka juba kahjustatud maksa. See on rikas ka väävlit sisaldavate ühendite poolest. Need ühendid aktiveerivad maksaensüüme, mis vastutavad toksiinide kehast kõrvaldamise eest. Küüslauk peaks kindlasti kujunema osaks igapäevasest menüüst.

Roheline leht(salat)

Roheline lehtsalat sisaldab rikkalikult taimset klorofülli. See neutraliseerib metallid, pestitsiidid ja muud toidus leiduvad ohtlikud kemikaalid. Soovitada võib näiteks spinatit, sinepit, kapsast, võilille rohelisi osi, lehtkapsast ja sigurit.

Sidrun

Sidrun sisaldab C-vitamiini. See oluline vitamiin aitab kehal sünteesida aineid, mis võivad kergesti imenduda vette. Sidrun, segatuna oliiviõli ja pähkliõliga teeb maksas imesid. Need segud puhastavad maksa ja hoiavad selle tervena. Sidrunimahl, kui seda tarbida hommikul, aitab maksa tööd stimuleerida.

Avokaado

Avokaado aitab organismil toota antioksüdanti glutatiooni. Glutatioon on tõhus toksiinide eemaldaja kehast, immuunsüsteemi tugevaja ning hea tervise säilitamiseks hädavajalik. Keha toodab ise ka mõõdukas koguses glutatioono, kuid vilets toit, keskkonnasaaste, stress, nakkused ja pidev kiirgusväljas viibimine vähendavad keha glutatiooni taset. See antioksüdant aitab maksal välja filtreerida kahjulikud toksiinid. .

Tarbides üks või kaks avokaadot nädalas ühe kuu jooksul, saab oluliselt turgutada maksa tervist. Avokaadod on saadaval üle kogu maailma. Soovitav on kasutada värsket, orgaaniliselt kasvatatud avokaadot.

Kurkum

Ka kurkum kaitseb maksa kahjustuste eest. Kurkum taastab mõjutatud maksarakkusid. Kurkum ehk kollajuur on hästi tuntud oma vähki blokeeriva omaduse poolest. Kollajuur aitab suurendada ka maksa võõrutusvõimet, aidates toota ensüüme, mis väljutavad kehast toidu kaudu saadud kantserogeene.

Pähkel

Pähkel on rikas aminohapete arginiini poolest. See on aminohape, mida inimorganism ei suuda ise sünteesida ja peab seetõttu saama toiduga. Pähklid aitavad maksal toime tulla ammoniaagi mürgitustamisega. Ka oomega-3 rasvhapped puhastavad maksa. Onoluline on närida pähklid enne allaneelamist hästi pudiks.

Pähkliõli on oluline komponent paljudes maksapuhastuse toodetes. Selle õli baasil saab maksa puhastuse segu kergesti ka ise valmistada. Sega kaheksa supilusikatäit pähkliõli kaheksa supilusikatäie õunamahlaga. Sega. Lisa kaheksa supilusikatäit värskelt pressitud sidrunimahla.

Takjas

Kõlab veidralt, kuid inimesed mõnes Euroopa ja Jaapani riigis tarbivad ka takjat. Takjas on hästi tuntud antioksüdant, põletikuvastase ja antibakteriaalsete omadustega taim, mis eemaldab kehast toksiine.

Porgand

Porgand on rikas taimsete flavonoidide ja beetakaroteeni poolest. See imeline taim aitab ergutada ja parandada maksa tööd. Päevas soovitatakse süüa üks porgand – toorelt, keedetud või mahlaks pressitult.

Veel seitse maksale kasulikku toitu leiad portaalist Terviseuudised.