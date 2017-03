Kolm kõige tuntumat ainevahetushäiret

Kolm kõige tuntumad ainevahetushäiret on diabeet, kilpnäärme ala- ja ületalitus ja podagra, kirjutab Bild. Üldiselt võib ainevahetushäiretel olla väga palju erinevaid põhjuseid ja sümptomeid. Need võivad olla kaasa sündinud või elu jooksul tekkinud ja neid võivad põhjustada bakterid, viirused ja nakkused. Ainevahetust võivad häirida ka mürgid ja haavandid.

Diabeet

Diabeeti ehk suhkurtõbe põdevatel inimestel on veresuhkru tase pidevalt tervisele ohutust kõrgem. Suhkurtõve sümptomite hulka kuuluvad muu hulgas peavalu, iiveldus, krambid ja isutus.

Kilpnäärme üle- ja alatalitus

Ületalituse korral toodab kilpnäärme vajalikust rohkem hormoone, mistõttu inimese kael muutub paksemaks, tema kaal langeb, inimene muutub närviliseks, ta võib tavalisest rohkem värised ja higistada.

Kilpnäärme alatalituse korral on organismis liiga vähe kilpnäärmehormoone T3 ja T4. Selle tagajärjel võivad tekkida tujutus, depressioon ja soovitust kõrgem kehakaal. Kilpnäärme alatalitust võib muu hulgas põhjustada joodipuudus.

Podagra

Selle haiguse korral koguneb kusihapet verre nii palju, et see hakkab kogunema väikesteks kristallideks, mis põhjustavad liigesepõletikku. Podagrat põdeval inimesel tekkivad liigesevalud ja palavik, nahale tekkivad punetavad laigud ja jäsemed lähevad paiste.

Kuidas ainevahetushäireid ära tunda?

Ainevahetushäirete kõige sagedasemad sümptomid on kõhuvalud, krambid maos ja soolestikus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja kurnatus. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et vaegused ei pruugi tekkida kohe pärast haigestumist.

Kui inimesel tekkib kahtlus, et tal on ainevahetushäire, siis tuleks tal kindlasti arsti poole pöörduda. Arst võtab ainevahetushäire kindlakstegemiseks tavaliselt proovi nii verest kui väljaheidetest. Ravi sõltub sellest, missuguse ainevahetushäirega täpselt tegemist on.